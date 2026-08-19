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W "Avengers: Doomsday" aktorzy grali bez znajomości scenariusza – zdradza Sebastian Stan

People / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Avengers%3A+Doomsday%22%3A+aktorzy+nie+mieli+scenariusza+przy+kr%C4%99ceniu+scen.+Ujawnia+to+Sebastian+Stan-168124
W &quot;Avengers: Doomsday&quot; aktorzy grali bez znajomości scenariusza – zdradza Sebastian Stan
źródło: materialy promocyjne
Kręcenie filmu bez scenariusza to od lat domena kina artystycznego. Rzadko kiedy podobne niezależne praktyki przenoszą się do studyjnego kina wysokobudżetowego. A jednak! Jak informuje w najnowszym wywiadzie Sebastian Stan, wcielający się w Marvelu w Bucky'ego, do zdjęć do "Avengers: Doomsday" podchodził bez zapoznania się z kompletnym efektem pracy scenarzystów. "Po prostu kręciliśmy porozrzucane sceny" - powiedział.  

Zdjęcia do "Avengers: Doomsday" bez scenariusza?



Wypowiedź Sebastiana Stana jedynie potwierdza wcześniejsze doniesienia o chaotycznym i nieuporządkowanym charakterze produkcji nowego widowiska Marvela. Aktorzy regularnie podkreślali, że choć nakręcili już swoje sceny, dalej nie mają pojęcia o zawiłościach fabularnych filmu, a nawet o drogach swoich bohaterów. W rozmowie z magazynem People Sebastian Stan pochyla się nad tym zagadnieniem w następujących słowach:

Kręciliśmy po prostu porozrzucane sceny. To inny sposób pracy – ciągły, nieustannie ewoluujący. Producenci nie chcieli, żebyśmy czytali scenariusz w całości, by uniknąć pytań o fabułę ze strony dziennikarzy – powiedział Stan z uśmiechem, po czym dodał: Przestrzegam tej zasady od piętnastu lat, jestem do tego przyzwyczajony. 

GettyImages-2278116723.jpg Getty Images © Mondadori Portfolio


Stan faktycznie miał czas do tego przywyknąć – jest w końcu jednym z aktorów najdłużej obecnych w historiach uniwersum Marvela. Zadebiutował w MCU w 2011 roku w filmie "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie" i od tego czasu jego bohater przeszedł długą, skomplikowaną drogę. Jej ostatnim etapem był dotychczas występ w "Thunderbolts*" oraz ostatecznie stanie się częścią tej wyjątkowej ekipy. 

"Avengers: Doomsday" – zwiastun




W "Avengers: Doomsday" zobaczymy, jak uniwersa się zderzają, a Saga Multiverse rozpoczyna swój ostatni rozdział. Ukochani bohaterowie z trzech odrębnych wszechświatów znajdą się na śmiertelnym kursie kolizyjnym i ostatecznie zmierzą się z egzystencjalnym zagrożeniem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyli.

"Avengers: Doomsday" trafi do amerykańskich kin 18 grudnia. 

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