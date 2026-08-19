W "Avengers: Doomsday" aktorzy grali bez znajomości scenariusza – zdradza Sebastian Stan

Kręcenie filmu bez scenariusza to od lat domena kina artystycznego. Rzadko kiedy podobne niezależne praktyki przenoszą się do studyjnego kina wysokobudżetowego. A jednak! Jak informuje w najnowszym wywiadzie Sebastian Stan, wcielający się w Marvelu w Bucky'ego, do zdjęć do "Avengers: Doomsday" podchodził bez zapoznania się z kompletnym efektem pracy scenarzystów. "Po prostu kręciliśmy porozrzucane sceny" - powiedział.
Zdjęcia do "Avengers: Doomsday" bez scenariusza?
Wypowiedź Sebastiana Stana
jedynie potwierdza wcześniejsze doniesienia o chaotycznym i nieuporządkowanym charakterze produkcji nowego widowiska Marvela. Aktorzy regularnie podkreślali, że choć nakręcili już swoje sceny, dalej nie mają pojęcia o zawiłościach fabularnych filmu, a nawet o drogach swoich bohaterów. W rozmowie z magazynem People Sebastian Stan
pochyla się nad tym zagadnieniem w następujących słowach: Kręciliśmy po prostu porozrzucane sceny. To inny sposób pracy – ciągły, nieustannie ewoluujący. Producenci nie chcieli, żebyśmy czytali scenariusz w całości, by uniknąć pytań o fabułę ze strony dziennikarzy
– powiedział Stan
z uśmiechem, po czym dodał: Przestrzegam tej zasady od piętnastu lat, jestem do tego przyzwyczajony.
Stan Getty Images © Mondadori Portfolio
faktycznie miał czas do tego przywyknąć – jest w końcu jednym z aktorów najdłużej obecnych w historiach uniwersum Marvela. Zadebiutował w MCU w 2011 roku w filmie "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie
" i od tego czasu jego bohater przeszedł długą, skomplikowaną drogę. Jej ostatnim etapem był dotychczas występ w "Thunderbolts*
" oraz ostatecznie stanie się częścią tej wyjątkowej ekipy.
"Avengers: Doomsday" – zwiastun
W "Avengers: Doomsday
" zobaczymy, jak uniwersa się zderzają, a Saga Multiverse rozpoczyna swój ostatni rozdział. Ukochani bohaterowie z trzech odrębnych wszechświatów znajdą się na śmiertelnym kursie kolizyjnym i ostatecznie zmierzą się z egzystencjalnym zagrożeniem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyli. "Avengers: Doomsday"
trafi do amerykańskich kin 18 grudnia.