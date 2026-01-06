X-Men wracają w nowym teaserze "Avengers: Doomsday" (WIDEO)

Do sieci trafił trzeci teaser widowiska Marvela i Disneya "Avengers: Doomsday". Nowy klip skupia się na mutantach z drużyny X-Men. Na ekranie pojawiają się Profesor X (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen) oraz Cyklop (James Marsden).
"Avengers: Doomsday" - nowy teaser
"Avengers: Doomsday": o filmie "Avengers: Doomsday" trafi do polskich kin 18 grudnia 2026 roku.
Widowisko planowane jest jako zamknięcie obecnej fazy multiwersum MCU
. Stanowić będzie również miękki reboot wprowadzając do rodziny Avengers sporo nowych postaci. Niektóre z nich już zadebiutowały na ekranach czy to filmów czy to seriali. Część pojawi się po raz pierwszy dopiero w tym filmie oraz w kontynuacji pod tytułem "Avengers: Secret Wars"
.
Fabuła filmu "Avengers: Doomsday"
nie jest oficjalnie znana. Możemy się jednak spodziewać, że tytułowa drużyna superbohaterów stanie do walki z Doktorem Doomem, którego zagra wracający do MCU po 7 latach przerwy Robert Downey Jr
.
W obsadzie filmu znajdą się także: Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta Mejía, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum oraz Pedro Pascal.
Poniżej możecie obejrzeć dwa poprzednie teasery z udziałem Steve'a Rogersa i Thora.