"Avengers: Doomsday" - znamy coraz więcej szczegółów

Jesteśmy coraz bliżej premiery pierwszego oficjalnego zwiastuna filmu "Avengers: Doomsday", który ma trafić do sieci już niebawem. Tymczasem Marvel Studios podgrzewa atmosferę, udostępniając oficjalny opis fabuły, zapowiadający "egzystencjalne zagrożenie" dla Najpotężniejszych Bohaterów na Ziemi. Rusza również przedsprzedaż biletów, choć na razie obejmie ona tylko wybrane kina.
"Avengers: Doomsday": Trzy uniwersa na kursie kolizyjnym
Udostępniony przez studio opis jasno wskazuje, że nadchodzące widowisko rozpocznie finałowe starcie obecnej sagi MCU: Uniwersa zderzają się, a Saga Multiverse rozpoczyna swój ostatni rozdział w filmie "Avengers: Doomsday" od Marvel Studios. Ukochani bohaterowie z trzech odrębnych wszechświatów znajdą się na śmiertelnym kursie kolizyjnym i ostatecznie zmierzą się z egzystencjalnym zagrożeniem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyli
.
Marvel ogłosił również, że na pięć miesięcy przed grudniową premierą wystartuje przedsprzedaż biletów, jednak na ten moment będą one dostępne wyłącznie w kinach wyposażonych w sale z certyfikatem Infinity Vision.
Infinity Vision to program certyfikacji kin Premium Large Format (PLF) stworzony przez The Walt Disney Company. Ma on zagwarantować widzom najwyższe standardy techniczne, zaawansowaną projekcję laserową oraz immersyjny dźwięk. Program powstał jako odpowiedź Disneya na dominację marki IMAX w segmencie kin premium. Według doniesień firma uruchomiła tę inicjatywę, aby zapewnić "Avengers: Doomsday
" jak najszerszą dostępność w salach wielkoformatowych, konkurując z ekskluzywnymi pokazami IMAX filmu "Diuna: Część trzecia
".
Zgodnie z aktualnymi informacjami czas trwania "Avengers: Doomsday
" wynosi obecnie 165 minut. Oznacza to, że nowy film będzie dłuższy niż "Avengers: Wojna bez granic
" (149 minut), ale jednocześnie krótszy od "Avengers: Koniec gry
" (181 minut).
Zwiastun "Avengers: Doomsday
" ma podobno zadebiutować w sieci w sobotę, 25 lipca. Nie zdziwi nas, jeśli stanie się to podczas Comic-Conu w San Diego, gdzie w 2024 roku Robert Downey Jr.
został oficjalnie zaprezentowany jako nowy Doktor Doom.
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Fani już spekulują, co może znaleźć się w pierwszym zwiastunie. Jedna z najpopularniejszych teorii zakłada następujący przebieg materiału:
Zwiastun rozpoczyna się ujęciem Dooma siedzącego na tronie w Latverii. Następnie bohater przechadza się po swoim zamku, gdzie widać ogromny portret przedstawiający jego żonę i syna. Thor wraz z Fantastyczną Czwórką przybywa, aby spotkać nowych Avengersów. Widzimy ich statek wlatujący do wieży, gdzie obie drużyny poznają się po raz pierwszy. Steve spotyka Thora i przywołuje Mjolnira, udowadniając, że naprawdę jest Steve'em, ponieważ Thor początkowo mu nie wierzy. Thor mówi: "To niemożliwe".
Później Steve rozmawia z Yeleną i mówi jej, że Natasza była dla niego rodziną, a więc ona również jest częścią tej rodziny. Następnie oglądamy walkę Yeleny z Mystique, podczas której mutantka ujawnia swoją prawdziwą postać. Kolejne ujęcia pokazują budynek Baxtera oraz X-Menów. Reed Richards konfrontuje się z Doomem i wykrzykuje: "Odpowiedz mi!" W zwiastunie pojawia się także Loki w stroju TVA, którego widzimy w domu Steve'a.
Kulminacyjnym momentem ma być pojedynek Thora z Doktorem Doomem. Thor rzuca w przeciwnika Stormbreakerem, lecz Doom bez wysiłku zatrzymuje broń jednym ruchem ręki. Zwiastun kończy się ujęciem, w którym Doom przejmuje kontrolę nad Strażnikami. Ostatnie słowa złoczyńcy brzmią: "Pewnego dnia mi wybaczysz".
Zwiastun "Avengers: Doomsday"