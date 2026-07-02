Czy TO jest fabuła "Avengers: Doomsday"? Krążący opis może być prawdziwy

W sieci jakiś czas temu pojawił się szczegółowy - i nieoficjalny - opis fabuły filmu "Avengers: Doomsday". Według YouTubera Johna Campei to właśnie ten wyciek ma pokrywać się z tym, co zobaczymy w grudniu w kinach. Informacje nie zostały w żaden sposób potwierdzone przez studio i należy traktować je jako plotki. Niemniej, ostrzegamy, że to, co przeczytacie poniżej, może okazać się potężnym spoilerem do "Avengers: Doomsday"!
O czym mówi przeciek?
Według przecieku film ma otwierać się w Nowym Jorku na alternatywnej Ziemi z wersją Spider-Mana
granego przez Tobeya Maguire’a
. Bohater ma walczyć z Deadpoolem
i Wolverine’em
(Hugh Jackman
), którzy zostali wysłani tam z bombą zdolną zniszczyć całą planetę, aby ocalić własną rzeczywistość przed zderzeniem.
W trakcie starcia Wolverine
ma zdołać podłożyć ładunek, który ostatecznie niszczy całą Ziemię wraz z jej mieszkańcami, w tym Spider-Manem Maguire’a
. Deadpool
wraca do swojej rzeczywistości.
W dalszej części przecieku fabuła przenosi się do rzeczywistości znanej nam z poprzednich filmów MCU, gdzie Steve Rogers
uczestniczy w pogrzebie Tony’ego Starka
, a następnie - po zwrocie Kamieni Nieskończoności - decyduje się pozostać w przeszłości z Peggy Carter
. Para ma syna, a ich spokojne życie zostaje przerwane przez wizytę Lokiego
, który ostrzega ich przed TVA i możliwością "wyczyszczenia" tej linii czasu. Loki
proponuje im ucieczkę do innego uniwersum - świata Fantastycznej Czwórki - gdzie mogą żyć w spokoju. Po latach Steve i jego rodzina zostają jednak odnalezieni przez Reeda Richardsa
i Doktora Dooma
, którzy ostrzegają przed narastającymi kolizjami niszczącymi kolejne rzeczywistości.
Według przecieku Doom
proponuje rozwiązanie: budowę urządzeń mających oddzielić światy, aby powstrzymać dalsze kolizje multiwersum. Bohaterowie dzielą się na zespoły i odwiedzają różne uniwersa, w tym świat X-Men, gdzie zostają potraktowani jako zagrożenie.
W międzyczasie Steve
odkrywa, że TVA została zniszczona, a Loki
nie żyje. Z czasem okazuje się, że za tragedią stoi Doktor Doom
, który tak naprawdę planuje dopuścić do całkowitego zderzenia rzeczywistości, by odbudować multiwersum według własnej wizji. Doom
ujawnia też osobistą motywację - eksperymenty związane ze zderzeniami miały doprowadzić do śmierci jego rodziny i deformacji, co pchnęło go na drogę zemsty. W odwecie za to, że to obecność Steve'a
wywołała anomalię, Doom
zabija jego syna.
W kulminacyjnym momencie dochodzi do zjednoczenia Avengersów, X-Men, Fantastycznej Czwórki oraz armii z Valhalli, które atakują Latverię, siedzibę Dooma
. Ostatecznie światy zderzają się i zostają zniszczone, a jedynym ocalałym okazuje się Doom
, który przejmuje moce Lokiego
i tworzy nową rzeczywistość - Battleworld - gdzie wszyscy zostają wskrzeszeni bez pamięci o dawnych wydarzeniach. Według przecieku Doom
staje się władcą nowego świata.
Czy przeciek okaże się prawdziwy? Przekonamy się 18 grudnia.
"Avengers: Doomsday" - teaser