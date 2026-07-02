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Czy TO jest fabuła "Avengers: Doomsday"? Krążący opis może być prawdziwy

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Avengers%3A+Doomsday%22%3A+szczeg%C3%B3%C5%82owy+opis+fabu%C5%82y.+Plotki+m%C3%B3wi%C4%85%2C+%C5%BCe+jest+autentyczny-167409
Czy TO jest fabuła &quot;Avengers: Doomsday&quot;? Krążący opis może być prawdziwy
W sieci jakiś czas temu pojawił się szczegółowy - i nieoficjalny - opis fabuły filmu "Avengers: Doomsday".  Według YouTubera Johna Campei to właśnie ten wyciek ma pokrywać się z tym, co zobaczymy w grudniu w kinach. Informacje nie zostały w żaden sposób potwierdzone przez studio i należy traktować je jako plotki.

Niemniej, ostrzegamy, że to, co przeczytacie poniżej, może okazać się potężnym spoilerem do "Avengers: Doomsday"!

O czym mówi przeciek?




Według przecieku film ma otwierać się w Nowym Jorku na alternatywnej Ziemi z wersją Spider-Mana granego przez Tobeya Maguire’a. Bohater ma walczyć z Deadpoolem i Wolverine’em (Hugh Jackman), którzy zostali wysłani tam z bombą zdolną zniszczyć całą planetę, aby ocalić własną rzeczywistość przed zderzeniem.

W trakcie starcia Wolverine ma zdołać podłożyć ładunek, który ostatecznie niszczy całą Ziemię wraz z jej mieszkańcami, w tym Spider-Manem Maguire’a. Deadpool wraca do swojej rzeczywistości.

W dalszej części przecieku fabuła przenosi się do rzeczywistości znanej nam z poprzednich filmów MCU, gdzie Steve Rogers uczestniczy w pogrzebie Tony’ego Starka, a następnie - po zwrocie Kamieni Nieskończoności - decyduje się pozostać w przeszłości z Peggy Carter. Para ma syna, a ich spokojne życie zostaje przerwane przez wizytę Lokiego, który ostrzega ich przed TVA i możliwością "wyczyszczenia" tej linii czasu.
Loki proponuje im ucieczkę do innego uniwersum - świata Fantastycznej Czwórki - gdzie mogą żyć w spokoju. Po latach Steve i jego rodzina zostają jednak odnalezieni przez Reeda Richardsa i Doktora Dooma, którzy ostrzegają przed narastającymi kolizjami niszczącymi kolejne rzeczywistości.


Według przecieku Doom proponuje rozwiązanie: budowę urządzeń mających oddzielić światy, aby powstrzymać dalsze kolizje multiwersum. Bohaterowie dzielą się na zespoły i odwiedzają różne uniwersa, w tym świat X-Men, gdzie zostają potraktowani jako zagrożenie.

W międzyczasie Steve odkrywa, że TVA została zniszczona, a Loki nie żyje. Z czasem okazuje się, że za tragedią stoi Doktor Doom, który tak naprawdę planuje dopuścić do całkowitego zderzenia rzeczywistości, by odbudować multiwersum według własnej wizji. Doom ujawnia też osobistą motywację - eksperymenty związane ze zderzeniami miały doprowadzić do śmierci jego rodziny i deformacji, co pchnęło go na drogę zemsty. W odwecie za to, że to obecność Steve'a wywołała anomalię, Doom zabija jego syna.

W kulminacyjnym momencie dochodzi do zjednoczenia Avengersów, X-Men, Fantastycznej Czwórki oraz armii z Valhalli, które atakują Latverię, siedzibę Dooma. Ostatecznie światy zderzają się i zostają zniszczone, a jedynym ocalałym okazuje się Doom, który przejmuje moce Lokiego i tworzy nową rzeczywistość - Battleworld - gdzie wszyscy zostają wskrzeszeni bez pamięci o dawnych wydarzeniach. Według przecieku Doom staje się władcą nowego świata.

Czy przeciek okaże się prawdziwy? Przekonamy się 18 grudnia.

"Avengers: Doomsday" - teaser



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