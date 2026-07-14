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"Avengers: Doomsday": ujawniono długość filmu i datę premiery zwiastuna. Wyciekł też jego opis

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Avengers%3A+Doomsday%22%3A+znamy+d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87+filmu+Marvela.+Zwiastun+zadebiutuje+na+Comic-Conie-167549
&quot;Avengers: Doomsday&quot;: ujawniono długość filmu i datę premiery zwiastuna. Wyciekł też jego opis
źródło: Materiały prasowe
Do sieci trafiły kolejne szczegóły dotyczące "Avengers: Doomsday" - w tym informacja o długości filmu. Ile czasu spędzimy w sali kinowej?

Zwiastun "Doomsday" już wkrótce



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Jak podaje The Hollywood Reporter, film potrwa 2 godziny i 45 minut. Oznacza to, że będzie dłuższy od "Avengers: Wojny bez granic" (149 minut), ale krótszy od "Avengers: Końca gry" (181 minut).

Według serwisu już 20 lipca ruszy przedsprzedaż biletów, choć początkowo obejmie ona wyłącznie seanse w salach oznaczonych jako Infinity Vision - nowym wielkoformatowym standardzie przygotowanym z myślą o wybranych kinach wyświetlających film. THR zaznacza, że podany czas trwania może jeszcze ulec niewielkiej zmianie, jednak rozpoczęcie sprzedaży biletów na pięć miesięcy przed premierą sugeruje, że montaż filmu jest już na zaawansowanym etapie.

Potwierdzono również, że pierwszy pełny zwiastun "Avengers: Doomsday" zostanie zaprezentowany podczas panelu Marvel Studios w Hall H na Comic-Conie w San Diego (czyli 25 lipca). Wszystko wskazuje na to, że w tym samym czasie trafi także do internetu.

W sieci pojawił się również nieoficjalny opis pierwszego zwiastuna, którego autentyczność nie została potwierdzona przez Marvel Studios. PONIŻEJ EWENTUALNE SPOILERY.


Według przecieku materiał otwiera scena z Doktorem Doomem siedzącym na tronie w Latverii i przemierzającym swój zamek, gdzie można dostrzec ogromny portret jego żony i syna. Następnie Thor wraz z Fantastyczną Czwórką przybywa na spotkanie z Nowymi Avengersami. W jednej ze scen Steve Rogers udowadnia Thorowi swoją tożsamość, przywołując Mjolnira, co wywołuje u boga piorunów ogromne zaskoczenie.

Opis wspomina również o rozmowie Steve'a z Yeleną Belovą, podczas której mówi jej, że Natasha była dla niego rodziną, a więc ona również nią jest. Pojawić ma się także Mystique wykorzystująca swoje zdolności do zmiany wyglądu, ujęcie X-Menów w Baxter Building oraz konfrontacja Reeda Richardsa z Doomem, podczas której lider Fantastycznej Czwórki domaga się od niego odpowiedzi.

Kulminacją zwiastuna ma być pojedynek Thora z Doktorem Doomem. Gdy Thor rzuca Stormbreakerem, Doom zatrzymuje broń jednym ruchem dłoni. Na zakończenie zwiastuna złoczyńca przejmuje kontrolę nad Sentinelami i wypowiada słowa: "Pewnego dnia mi wybaczycie".

"Avengers: Doomsday" - czwarty teaser filmu



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