PLOTKA: Tak będzie wyglądać pierwsza scena "Avengers: Doomsday"?

Spekulacje wokół "Avengers: Doomsday" nie przestają okrążać internetu, każdego dnia zalewając sieć nową informacją, plotką bądź podejrzeniem. Dziś Portal Comic Book Movie przychodzi z doniesieniami swojego "insidera", który ujawnia rzekomą pierwszą scenę nadchodzącego widowiska Marvela. Brzmi prawdopodobnie?
W pierwszej scenie "Avengers: Doomsday" X-Meni spotkają Spider-Mana
Wielu fanów zastanawiało się, w jaki sposób mutanci zostaną połączeni z filmowym uniwersum Marvela. Jak się okazuje, za wyjaśnienie tej kwestii twórcy mogą zabrać się już od pierwszych momentów "Avengers: Doomsday
". Film ma otwierać scena, w której Tobey Maguire
jako Spider-Man
będzie walczył z grupą mutantów, której przewodzi Wolverine Hugh Jackmana
. Scena, opisywana jako jeden z najbardziej epickich punktów całego filmu, od początku wyznaczyłaby stawkę widowiska i zbudowała konflikt na miarę "Wojny bohaterów
".
Getty Images © Jesse Grant
Opisana scena wywołała szerokie dyskusje w internecie zaraz po opublikowaniu. Wielu obserwatorów wskazało, że taki początek filmu może potwierdzać wcześniejsze spekulacje na temat zderzenia światów. W jego wyniku rzeczywistość pamiętana z dzieł Sama Raimiego
miałaby zostać zniszczona, a Spider-Man
– skazany na poszukiwania swoich bliskich w obcych wymiarach. Teoria ta tłumaczy między innymi, dlaczego Peter Parker Maguire'a
w ogóle znalazł się w kanonicznej rzeczywistości świata MCU.
Na tym jednak nie kończą się doniesienia Comic Book Movie. Powołując się na tego samego "człowieka z wewnątrz", portal przynosi też nowe informacje na temat postaci Doctora Dooma
. Jego zdaniem, grany przez Roberta Downeya Jr.
antagonista ma przez większość filmu nosić maskę i mówić z akcentem – być może po to, by jego spotkanie twarzą w twarz z klasycznymi bohaterami wywołało inny dramaturgiczny efekt.
"Avengers: Doomsday
" trafi do polskich kin 18 grudnia 2026 roku. Widowisko planowane jest jako zamknięcie obecnej fazy multiwersum MCU
. Stanowić będzie również miękki reboot wprowadzając do rodziny Avengers sporo nowych postaci. Niektóre z nich już zadebiutowały na ekranach czy to filmów czy to seriali. Część pojawi się po raz pierwszy dopiero w tym filmie oraz w kontynuacji pod tytułem "Avengers: Secret Wars
".
"Spider-Man" (2002) Sama Raimiego – zwiastun