Marvel przygotował cztery różne zwiastuny, by promować "Avengers: Doomsday" w kinach

Krążące od jakiegoś czasu po internecie plotki wreszcie dostają potwierdzenie ze strony samego Marvela. Jak właśnie informuje portal Comic Book Movie, widowisko "Avengers: Doomsday" otrzyma aż cztery niezależne od siebie zwiastuny filmowe. Dziennikarze podkreślają, że z uwagi na specjalny charakter projektu, studio zdecydowało się na nowy sposób promocji swojego najnowszego widowiska.
Cztery różne zwiastuny "Avengers: Doomsday"
Cztery zwiastuny "Avengers: Doomsday
" zostaną zaprezentowane fanom w kinach przy okazji czekającej za rogiem premiery filmu "Avatar: Ogień i popiół
". Zwiastuny nie zostaną jednak pokazane ani jeden po drugim, ani nie będą wymieniać się na ekranach w przypadkowy, nieskoordynowany sposób. Wręcz przeciwnie – portal The Hollywood Reporter ujawnił niedawno nieoczywisty model, w którym trailery będą pojawiać się w kinach. Disney postanowił wysłać do kin cztery różne zwiastuny marvelowskiego megahitu — każdy będzie wyświetlany przez jeden tydzień, a następnie zostanie zastąpiony kolejnym. Jeśli wybierzesz się na "Ogień i popiół" w weekend otwarcia, zobaczysz pierwszy zwiastun. Jeśli pójdziesz na ten film tydzień później — drugi, i tak dalej
– możemy przeczytać na stronie The Hollywood Reporter.
Dziennikarze nie ujawniają, czy – a jeśli tak, to jak szybko – te kinowe zwiastuny trafią później do internetu. Nie pojawiło się też oficjalne potwierdzenie, czy specjalne zwiastunowe wydarzenie będzie ograniczało się wyłącznie do Stanów Zjednoczonych, czy może owe trailery "Avengers: Doomsday
" będziemy mogli oglądać także w Polsce.
"Avengers: Doomsday" – o filmie
"Avengers: Doomsday
" zadebiutuje 18 grudnia 2026 roku. Za kamerą stanęli Anthony
i Joe Russo
, a scenariusz napisali Michael Waldron
i Stephen McFeely
. Nie powrócił scenarzysta poprzednich "Avengers
" w wykonaniu Russo
, Christopher Markus
.
W filmie pojawi się imponująca obsada, złożona z gwiazd MCU i filmów Foxa o grupie X-Men: Chris Hemsworth
, Vanessa Kirby
, Anthony Mackie
, Sebastian Stan
, Letitia Wright
, Paul Rudd
, Wyatt Russell
, Tenoch Huerta
, Ebon Moss-Bachrach
, Simu Liu
, Florence Pugh
, Kelsey Grammer
, Lewis Pullman
, Danny Ramirez
, Joseph Quinn
, David Harbour
, Winston Duke
, Hannah John-Kamen
, Tom Hiddleston
, Patrick Stewart
, Ian McKellen
, Alan Cumming
, Rebecca Romijn
, James Marsden
, Channing Tatum
, Pedro Pascal
oraz Robert Downey Jr.
, który zagra rolę Dooma.
Zwiastun filmu "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki", którego bohaterowie pojawią się w nowych "Avengers"