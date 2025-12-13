Newsy Filmy Multimedia Marvel przygotował cztery różne zwiastuny, by promować "Avengers: Doomsday" w kinach
Marvel przygotował cztery różne zwiastuny, by promować "Avengers: Doomsday" w kinach

Krążące od jakiegoś czasu po internecie plotki wreszcie dostają potwierdzenie ze strony samego Marvela. Jak właśnie informuje portal Comic Book Movie, widowisko "Avengers: Doomsday" otrzyma aż cztery niezależne od siebie zwiastuny filmowe. Dziennikarze podkreślają, że z uwagi na specjalny charakter projektu, studio zdecydowało się na nowy sposób promocji swojego najnowszego widowiska. 

Cztery różne zwiastuny "Avengers: Doomsday"



Cztery zwiastuny "Avengers: Doomsday" zostaną zaprezentowane fanom w kinach przy okazji czekającej za rogiem premiery filmu "Avatar: Ogień i popiół". Zwiastuny nie zostaną jednak pokazane ani jeden po drugim, ani nie będą wymieniać się na ekranach w przypadkowy, nieskoordynowany sposób. Wręcz przeciwnie – portal The Hollywood Reporter ujawnił niedawno nieoczywisty model, w którym trailery będą pojawiać się w kinach.



Disney postanowił wysłać do kin cztery różne zwiastuny marvelowskiego megahitu — każdy będzie wyświetlany przez jeden tydzień, a następnie zostanie zastąpiony kolejnym. Jeśli wybierzesz się na "Ogień i popiół" w weekend otwarcia, zobaczysz pierwszy zwiastun. Jeśli pójdziesz na ten film tydzień później — drugi, i tak dalej – możemy przeczytać na stronie The Hollywood Reporter.

Dziennikarze nie ujawniają, czy – a jeśli tak, to jak szybko – te kinowe zwiastuny trafią później do internetu. Nie pojawiło się też oficjalne potwierdzenie, czy specjalne zwiastunowe wydarzenie będzie ograniczało się wyłącznie do Stanów Zjednoczonych, czy może owe trailery "Avengers: Doomsday" będziemy mogli oglądać także w Polsce. 

"Avengers: Doomsday" – o filmie



"Avengers: Doomsday" zadebiutuje 18 grudnia 2026 roku. Za kamerą stanęli Anthony i Joe Russo, a scenariusz napisali Michael Waldron i Stephen McFeely. Nie powrócił scenarzysta poprzednich "Avengers" w wykonaniu Russo, Christopher Markus.

W filmie pojawi się imponująca obsada, złożona z gwiazd MCU i filmów Foxa o grupie X-Men: Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal oraz Robert Downey Jr., który zagra rolę Dooma. 

Zwiastun filmu "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki", którego bohaterowie pojawią się w nowych "Avengers"


