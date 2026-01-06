PLOTKA: O tym opowie czwarty teaser "Avengers: Doomsday"

Powoli dobiega końca wyjątkowe teaserowe wydarzenie Marvela, bo właśnie w kategoriach "wydarzenia" należy traktować cztery różne od siebie zwiastuny "Avengers: Doomsday" pokazywane w czterech kolejnych tygodniach od premiery filmu "Avatar: Ogień i popiół". Po wycieku informacji na temat trzech dotychczasowych teaserów, portal Comic Book Movie dzieli się doniesieniami, co pojawi się w czwartym z nich. Zainteresowani?
Co pojawi się w czwartym zwiastunie "Avengers: Doomsday"?
Pierwszy teaser przedstawił fanom powrót Kapitana Ameryki
. Drugi skoncentrował się wokół postaci Thora
, wynosząc ją do rangi jednego z głównych bohaterów nadchodzącego widowiska. Trzeci z nich pojawi się w sieci prawdopodobnie dziś lub jutro i – według doniesień – ma za zadanie przedstawić Marvelowskich mutanów; na ekranie pojawia się między innymi Cyclops
, niewidziany na wielkim ekranie od czasu filmu "X-Men: Mroczna Phoenix
". Tymczasem portal Comic Book Movie przychodzi z pierwszym opisem czwartego, ostatniego zwiastuna "Avengers: Doomsday
".
Na wstępie dziennikarze zaznaczają, że informacja o elementach czwartego zwiastuna "Avengers: Doomsday
" pozostaje niepotwierdzona i należy traktować ją w kategoriach plotki. Ich zdaniem finałowy teaser będzie najkrótszy z całej dotychczasowej kolekcji. Scena przedstawi The Thinga, Namora, M’Baku, Shuri jako Czarną Panterę, którzy wspólnie na pokładzie statku analizują tajne współrzędne i zachodzą w głowę, dokąd mogą one prowadzić. Odpowiedź na to pytanie nie zostaje oczywiście ujawniona w materiale promocyjnym. Jego puentą jest natomiast cień nieznanej postaci, który zasłania obraz widzom – jej obecność powinna podekscytować fanów Marvela. Portal Comic Book Movie zaznacza, że z uwagi na kiepską jakość wyciekających do sieci teaserów, cień tajemniczej postaci może okazać się z czasem łatwiejszy do zdekodowania. "Avengers: Doomsday" trafi do polskich kin 18 grudnia 2026 roku.
Widowisko planowane jest jako zamknięcie obecnej fazy multiwersum MCU
. Stanowić będzie również miękki reboot wprowadzając do rodziny Avengers sporo nowych postaci. Niektóre z nich już zadebiutowały na ekranach czy to filmów czy to seriali. Część pojawi się po raz pierwszy dopiero w tym filmie oraz w kontynuacji pod tytułem "Avengers: Secret Wars"
.
Fabuła filmu "Avengers: Doomsday"
nie jest oficjalnie znana. Być może nawet sami twórcy, czyli bracia Russo
, nie są do końca pewni ostatecznego kształtu filmu. Na początek nadchodzącego roku zaplanowane bowiem dokrętki. Co zostanie nakręcone, oczywiście nigdy nie został podane do publicznej wiadomości.
"Avengers: Doomsday" – drugi teaser filmu