Newsy Filmy Multimedia PLOTKA: O tym opowie czwarty teaser "Avengers: Doomsday"
Filmy / Multimedia

PLOTKA: O tym opowie czwarty teaser "Avengers: Doomsday"

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Avengers%3A+Doomsday%22+%E2%80%93+zwiastun.+O+tym+opowie+czwarty+z+nich-164599
PLOTKA: O tym opowie czwarty teaser &quot;Avengers: Doomsday&quot;
źródło: Getty Images
autor: Jesse Grant
Powoli dobiega końca wyjątkowe teaserowe wydarzenie Marvela, bo właśnie w kategoriach "wydarzenia" należy traktować cztery różne od siebie zwiastuny "Avengers: Doomsday" pokazywane w czterech kolejnych tygodniach od premiery filmu "Avatar: Ogień i popiół". Po wycieku informacji na temat trzech dotychczasowych teaserów, portal Comic Book Movie dzieli się doniesieniami, co pojawi się w czwartym z nich. Zainteresowani?

Co pojawi się w czwartym zwiastunie "Avengers: Doomsday"?



Pierwszy teaser przedstawił fanom powrót Kapitana Ameryki. Drugi skoncentrował się wokół postaci Thora, wynosząc ją do rangi jednego z głównych bohaterów nadchodzącego widowiska. Trzeci z nich pojawi się w sieci prawdopodobnie dziś lub jutro i – według doniesień – ma za zadanie przedstawić Marvelowskich mutanów; na ekranie pojawia się między innymi Cyclops, niewidziany na wielkim ekranie od czasu filmu "X-Men: Mroczna Phoenix". Tymczasem portal Comic Book Movie przychodzi z pierwszym opisem czwartego, ostatniego zwiastuna "Avengers: Doomsday".

GettyImages-2163995189.jpg Getty Images © Matt Winkelmeyer


Na wstępie dziennikarze zaznaczają, że informacja o elementach czwartego zwiastuna "Avengers: Doomsday" pozostaje niepotwierdzona i należy traktować ją w kategoriach plotki. Ich zdaniem finałowy teaser będzie najkrótszy z całej dotychczasowej kolekcji. Scena przedstawi The Thinga, Namora, M’Baku, Shuri jako Czarną Panterę, którzy wspólnie na pokładzie statku analizują tajne współrzędne i zachodzą w głowę, dokąd mogą one prowadzić. Odpowiedź na to pytanie nie zostaje oczywiście ujawniona w materiale promocyjnym. Jego puentą jest natomiast cień nieznanej postaci, który zasłania obraz widzom  – jej obecność powinna podekscytować fanów Marvela. Portal Comic Book Movie zaznacza, że z uwagi na kiepską jakość wyciekających do sieci teaserów, cień tajemniczej postaci może okazać się z czasem łatwiejszy do zdekodowania. 

"Avengers: Doomsday" trafi do polskich kin 18 grudnia 2026 roku. Widowisko planowane jest jako zamknięcie obecnej fazy multiwersum MCU. Stanowić będzie również miękki reboot wprowadzając do rodziny Avengers sporo nowych postaci. Niektóre z nich już zadebiutowały na ekranach czy to filmów czy to seriali. Część pojawi się po raz pierwszy dopiero w tym filmie oraz w kontynuacji pod tytułem "Avengers: Secret Wars".

Fabuła filmu "Avengers: Doomsday" nie jest oficjalnie znana. Być może nawet sami twórcy, czyli bracia Russo, nie są do końca pewni ostatecznego kształtu filmu. Na początek nadchodzącego roku zaplanowane bowiem dokrętki. Co zostanie nakręcone, oczywiście nigdy nie został podane do publicznej wiadomości.

"Avengers: Doomsday" – drugi teaser filmu


Powiązane artykuły Avengers: Doomsday

Zobacz wszystkie artykuły

Avengers: Doomsday  (2026)

 Avengers: Doomsday

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

Gwiazda "Stranger Things" tańczy w teledysku A$AP Rocky'ego

2 komentarze
Filmy

Kristen Stewart chce powrócić do sagi "Zmierzch"?

3 komentarze
Filmy

Twórca "Obecności" wyreżyseruje kolejnego "Avatara"?

6 komentarzy
Filmy Multimedia

Krwawa jatka z satanistami w zwiastunie "Oni cię zabiją"

5 komentarzy
Rankingi Filmy

Najbardziej oczekiwane polskie filmy 2026 roku

15 komentarzy
Seriale

"Emily w Paryżu": czy powstanie 6. sezon? Netflix podjął decyzję

Seriale

"Burmistrz Kingstown" odchodzi. Nowy sezon będzie krótszy

6 komentarzy