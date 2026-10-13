Avengersi przegrają "Doomsday", bo nie zadzwonili do mnie z prośbą o pomoc – przekonuje ekranowy Hawkeye

Każdy kolejny tydzień przynosi nam nowe informacje, plotki lub spekulacje wokół "Avengers: Doomsday" – wielkiego Marvelowskiego widowiska, które na ekrany kin trafi już za dwa miesiące. Mimo tak niedalekiej daty premiery, wiele spraw wciąż pozostaje tajemnicą, między innymi kompletna lista aktorek i aktorów zaangażowanych w projekt. Dziś dowiadujemy się, że w filmie nie zobaczymy Hawkeye'a. Grający go Jeremy Renner potwierdził brak swojego zaangażowania w widowisko, a także zapewnił fanów, że jego zdaniem ekipa Avengers nie poradzi sobie bez jego wsparcia.
Jeremy Renner: Avengersi prawdopodobnie przegrają Nie, nie, nie, nie. W tym nie gram. Nie ma mnie w "Doomsday" i właśnie dlatego Avengersi prawdopodobnie przegrają. Tak tylko mówię... nie zadzwonili do mnie, więc jest to ich wina. Przegrają, mówię wam
– przekonywał dziennikarzy Renner
w niedawnym wywiadzie. Trudno powiedzieć, co nieobecność Hawkeye'a
w tak wielkim widowisku oznaczać będzie dla przyszłości tego bohatera, a także z jakich powodów nie został zaproszony do udziału w "Doomsday
". W filmie ma ponoć pojawić się najwięcej postaci o komiksowym rodowodzie Marvela
w dotychczasowej historii MCU, dlatego pominięcie Rennera
wydaje się cokolwiek zastanawiającą decyzją.
Pod żartobliwym wyrzutem ze strony Rennera
może więc tlić się prawdziwa emocja. Przypomnijmy, że raptem w zeszłym roku aktor przekonywał w wywiadach, że chętnie powróciłby do MCU, by ponownie przybrać strój Hawkeye'a. Renner
nie precyzował wówczas, czy zależałoby mu bardziej na występie kinowym, czy może telewizyjnym, w potencjalnym drugim sezonie serialu "Hawkeye
". Jego pierwszy sezon ukazał się w 2021 roku i zgromadził ciepłe opinie. Produkcja miała także istotny polski wątek – Piotr Adamczyk
wcielił się w nim w jednego z antagonistów imieniem Tomas. Zawsze chętnie wracam do tego świata, człowieku! Uwielbiam tych wszystkich gości, uwielbiam tę postać. Jestem pewien, że w końcu zrobimy 2. sezon "Hawkeye'a" i inne projekty. Chętnie to zrobię. Moje ciało powoli się do tego szykuje. Nie wiem, czy ktoś chce mnie oglądać w obcisłym stroju, ale moje ciało będzie w nim wyglądać dobrze
– przekonywał Renner
przed rokiem w rozmowie z magazynem Empire. W tej chwili nie wiemy, jak nieobecność w "Doomsday
" wpłynie na opisane powyżej nadzieje aktora.
"Avengers: Doomsday" – zwiastun filmu