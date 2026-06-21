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"Avengers: Doomsday" bez Jean Grey. Famke Janssen komentuje

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Avengers%3A+Doomsday%22+bez+Jean+Grey.+Famke+Janssen+komentuje-167197
&quot;Avengers: Doomsday&quot; bez Jean Grey. Famke Janssen komentuje
źródło: Getty Images
autor: Earl Gibson III
"Avengers: Doomsday" to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. W filmie zobaczymy wiele postaci znanych z serii "X-Men", ale zabrakło w nim granej przez Famke Janssen Jean Grey. Aktorka odniosła się do tego w jednym z ostatnich wywiadów.  

"Avengers: Doomsday" bez Famke Janssen. Aktorka komentuje


W rozmowie z portalem Nerdtropolis, która miała miejsce podczas odbywającego się w San Antonio SpaceConu, Janssen wyraziła swoje rozczarowanie brakiem zaproszenia do udziału w "Avengers: Doomsday".

Jetem naprawdę beznadziejna w dochowywaniu tajemnic, przez co zawsze wszystkim powtarzam, że jestem najgorszą aktorką na świecie. Wszystko mam zawsze wypisane na twarzy. Wszystko można z niej wyczytać – powiedziała. Moim zdaniem popełnili błąd, nie zatrudniając mnie, ale hej, kim jestem, by mówić im, co mają robić? To tylko moja opinia.


Brak zaangażowania Janssen może dziwić, biorąc pod uwagę, że w "Avengers: Doomsday" zobaczymy szereg postaci z wcześniejszych filmów o X-Manach. Wiadomo, że do swoich ról powrócą Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cyclops), Kelsey Grammer (Bestia), Alan Cumming (Nightcrawler) i Rebecca Romijn (Mystique).

Nie tylko Jean Grey z serii "X-Men". Skąd znamy Famke Janssen?


Famke Janssen najlepiej znana jest z roli Jean Grey, w którą wcieliła się w filmach "X-Men", "X-Men 2", "X-Men: Ostatni bastion", "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie" oraz "Wolverine". W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "GoldenEye", "Oni", "Nikomu ani słowa", "Ja, szpieg", "Siła strachu", "Hansel i Gretel: Łowcy czarownic" czy serial "Uprowadzona". Aktualnie jej filmografię zamyka serial "Amsterdam Empire".

Zobacz zwiastun "Avengers: Doomsday"


Widowisko "Avengers: Doomsday" trafi na ekrany w grudniu tego roku. Poza postaciami znanymi z serii "X-Men" spotkamy w nim też bohaterów "Fantastycznej 4". W rolę Victora von Dooma wcieli się Robert Downey Jr. Przypominamy teaser:


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