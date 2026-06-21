"Avengers: Doomsday" bez Jean Grey. Famke Janssen komentuje

"Avengers: Doomsday" to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. W filmie zobaczymy wiele postaci znanych z serii "X-Men", ale zabrakło w nim granej przez Famke Janssen Jean Grey. Aktorka odniosła się do tego w jednym z ostatnich wywiadów.
"Avengers: Doomsday" bez Famke Janssen. Aktorka komentuje
W rozmowie z portalem Nerdtropolis, która miała miejsce podczas odbywającego się w San Antonio SpaceConu, Janssen
wyraziła swoje rozczarowanie brakiem zaproszenia do udziału w "Avengers: Doomsday
". Jetem naprawdę beznadziejna w dochowywaniu tajemnic, przez co zawsze wszystkim powtarzam, że jestem najgorszą aktorką na świecie. Wszystko mam zawsze wypisane na twarzy. Wszystko można z niej wyczytać
– powiedziała. Moim zdaniem popełnili błąd, nie zatrudniając mnie, ale hej, kim jestem, by mówić im, co mają robić? To tylko moja opinia.
Brak zaangażowania Janssen
może dziwić, biorąc pod uwagę, że w "Avengers: Doomsday
" zobaczymy szereg postaci z wcześniejszych filmów o X-Manach. Wiadomo, że do swoich ról powrócą Patrick Stewart
(Profesor X
), Ian McKellen
(Magneto
), James Marsden
(Cyclops
), Kelsey Grammer
(Bestia
), Alan Cumming
(Nightcrawler
) i Rebecca Romijn
(Mystique
).
Nie tylko Jean Grey z serii "X-Men". Skąd znamy Famke Janssen?
Famke Janssen najlepiej znana jest z roli Jean Grey
, w którą wcieliła się w filmach "X-Men
", "X-Men 2
", "X-Men: Ostatni bastion
", "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie
" oraz "Wolverine
". W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "GoldenEye", "Oni
", "Nikomu ani słowa
", "Ja, szpieg
", "Siła strachu
", "Hansel i Gretel: Łowcy czarownic
" czy serial "Uprowadzona
". Aktualnie jej filmografię zamyka serial "Amsterdam Empire
".
Zobacz zwiastun "Avengers: Doomsday"
Widowisko "Avengers: Doomsday
" trafi na ekrany w grudniu tego roku. Poza postaciami znanymi z serii "X-Men" spotkamy w nim też bohaterów "Fantastycznej 4"
. W rolę Victora von Dooma
wcieli się Robert Downey Jr.
Przypominamy teaser: