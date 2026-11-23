Do premiery "Avengers: Doomsday" coraz bliżej. W sieci zadebiutował właśnie finałowy zwiastun widowiska, w którym Avengers, X-Men i Doktor Doom stawiają sobie nawzajem czoła na dużym ekranie. Zobaczcie trailer obfitujący w sceny spotkań postaci, które dotychczas nie dzieliły ze sobą czasu ekranowego.
"Avengers: Doomsday" – co w nowym zwiastunie?
W nowym zwiastunie "Avengers: Doomsday
" poznajemy kulisy życia, jakie prowadził Steve Rogers
po wydarzeniach z "Avengers: Endgame
". Widzimy też, kto wyciąga go z przedwczesnej emerytury. Atrakcją trailera są tego typu spotkania między postacią, które nie widziały się od dawna – albo jeszcze dotychczas się nie spotkały. James Marsden
w roli Cyclopsa
wypowiada też zdanie znane fanom komiksów o przygodach X-Men. Zobaczcie sami:
O czym opowie "Avengers: Doomsday"?
Nadchodzący film ma postawić bohaterów Marvela przed jednym z największych zagrożeń, z jakimi kiedykolwiek musieli się zmierzyć. Gdy multiwersum zacznie się rozpadać, postacie pochodzące z różnych Ziem będą zmuszone zjednoczyć siły. Ich przeciwnikiem zostanie Doktor Doom
, w którego wciela się Robert Downey Jr
.
Obsada zapowiada spotkanie bohaterów z kilku różnych zakątków uniwersum Marvela. W roli Thora powróci Chris Hemsworth
, a Anthony Mackie
ponownie zagra Sama Wilsona, nowego Kapitana Amerykę. Chris Evans
wystąpi jako Steve Rogers, natomiast Paul Rudd
znów wcieli się w Ant-Mana.
W filmie zobaczymy również Tenocha Huertę
jako Namora, Simu Liu
jako Shang-Chiego, Letitię Wright
jako Czarną Panterę, Kelseya Grammera
jako Bestię, Danny’ego Ramireza
jako Falcona oraz Winstona Duke’a
jako M’Baku. Do obsady dołącza także Tom Hiddleston
w roli Lokiego.
Nie zabraknie ponadto postaci związanych z uniwersum X-Men. Patrick Stewart
ponownie wcieli się w Profesora X, Ian McKellen
zagra Magneto, Alan Cumming
wystąpi jako Nightcrawler, a Rebecca Romijn
jako Mystique. James Marsden
powróci w roli Cyclopsa, natomiast Channing Tatum
zagra Gambita.
"Avengers: Doomsday
" zadebiutuje w kinach 18 grudnia.