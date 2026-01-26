"Avengers: Secret Wars" przeobrazi się w dwa filmy? Co dalej z braćmi Russo?

Już w tym roku zobaczymy "Avengers: Doomsday", kolejne wielkie widowisko MCU. Najnowsze doniesienia wskazują, że Marvel Studios wciąż nie ma zamkniętej strategii dla finału Sagi Multiwersum, a tegoroczna odsłona i późniejsze "Avengers: Secret Wars" mogą jeszcze zmienić swoją formę.
Z informacji wynika, że na kwiecień zaplanowano dokrętki do "Doomsday
", natomiast latem rozpoczną się prace nad "Secret Wars
". Jednocześnie od miesięcy mówi się, że "Doomsday
" powstaje bez w pełni ukończonego scenariusza, a oba projekty pozostają w ciągłym "ruchu".
Trzy, a nie dwa filmy?
Według najnowszych plotek tegoroczny film może potrwać nawet trzy godziny i mieć wyjątkowo epicki rozmach. W tym kontekście coraz poważniej rozważany jest wariant podzielenia "Avengers: Secret Wars" na dwie części, co w praktyce zamieniłoby oba tytuły w pełnoprawną trylogię.
Decyzja w tej sprawie ma jednak zależeć od wyników "Doomsday
", które trafi do kin w grudniu. To ryzykowna strategia, bo zdjęcia do "Secret Wars
" ruszają wcześniej, choć nie można wykluczyć, że bracia Russo
- reżyserzy obu projektów - już teraz przygotowują elastyczną strukturę fabularną pozwalającą na szybkie rozszerzenie historii.
Taki ruch dałby Marvelowi więcej czasu na płynne domknięcie Sagi Multiwersum i solidne przygotowanie gruntu pod kolejną fazę – najpewniej Sagę Mutantów, do której należeć będzie film o X-Men w reżyserii Jake'a Schreiera
. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Disney naciska na rozwój największych marek, a Avengers wciąż pozostają jednym z najmocniejszych filarów całego uniwersum.
Za kulisami mówi się również o dłuższej współpracy Kevina Feigego
z braćmi Russo
po "Secret Wars
". Studio ma chcieć zaangażować ich nie tylko jako reżyserów kolejnych filmów, ale też jako konsultantów przy kolejnych odsłonach uniwersum. Równolegle pojawiają się informacje o powrocie do aktywnego rozwoju projektu związanego ze Scarlet Witch
, tym razem już w realiach Sagi Mutantów.
"Avengers: Doomsday
" zadebiutuje 18 grudnia, natomiast "Avengers: Secret Wars
" zaplanowano obecnie na 17 grudnia 2027 roku. W filmie pojawi się imponująca obsada, złożona z gwiazd MCU i filmów Foxa o grupie X-Men: Chris Hemsworth
, Chris Evans
, Vanessa Kirby
, Anthony Mackie
, Sebastian Stan
, Letitia Wright
, Paul Rudd
, Wyatt Russell
, Tenoch Huerta
, Ebon Moss-Bachrach
, Simu Liu
, Florence Pugh
, Kelsey Grammer
, Lewis Pullman
, Danny Ramirez
, Joseph Quinn
, David Harbour
, Winston Duke
, Hannah John-Kamen
, Tom Hiddleston
, Patrick Stewart
, Ian McKellen
, Alan Cumming
, Rebecca Romijn
, James Marsden
, Channing Tatum
, Pedro Pascal
oraz Robert Downey Jr.
"Avengers: Doomsday" - zwiastun z X-Men