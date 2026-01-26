Newsy Filmy "Avengers: Secret Wars" przeobrazi się w dwa filmy? Co dalej z braćmi Russo?
"Avengers: Secret Wars" przeobrazi się w dwa filmy? Co dalej z braćmi Russo?

źródło: Getty Images
autor: Jesse Grant
Już w tym roku zobaczymy "Avengers: Doomsday", kolejne wielkie widowisko MCU. Najnowsze doniesienia wskazują, że Marvel Studios wciąż nie ma zamkniętej strategii dla finału Sagi Multiwersum, a tegoroczna odsłona i późniejsze "Avengers: Secret Wars" mogą jeszcze zmienić swoją formę. 

Z informacji wynika, że na kwiecień zaplanowano dokrętki do "Doomsday", natomiast latem rozpoczną się prace nad "Secret Wars". Jednocześnie od miesięcy mówi się, że "Doomsday" powstaje bez w pełni ukończonego scenariusza, a oba projekty pozostają w ciągłym "ruchu".

Trzy, a nie dwa filmy?



GettyImages-2163996741.jpg Getty Images © Jesse Grant


Według najnowszych plotek tegoroczny film może potrwać nawet trzy godziny i mieć wyjątkowo epicki rozmach. W tym kontekście coraz poważniej rozważany jest wariant podzielenia "Avengers: Secret Wars" na dwie części, co w praktyce zamieniłoby oba tytuły w pełnoprawną trylogię. Decyzja w tej sprawie ma jednak zależeć od wyników "Doomsday", które trafi do kin w grudniu. To ryzykowna strategia, bo zdjęcia do "Secret Wars" ruszają wcześniej, choć nie można wykluczyć, że bracia Russo - reżyserzy obu projektów - już teraz przygotowują elastyczną strukturę fabularną pozwalającą na szybkie rozszerzenie historii.

Taki ruch dałby Marvelowi więcej czasu na płynne domknięcie Sagi Multiwersum i solidne przygotowanie gruntu pod kolejną fazę – najpewniej Sagę Mutantów, do której należeć będzie film o X-Men w reżyserii Jake'a Schreiera. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Disney naciska na rozwój największych marek, a Avengers wciąż pozostają jednym z najmocniejszych filarów całego uniwersum.

Za kulisami mówi się również o dłuższej współpracy Kevina Feigego z braćmi Russo po "Secret Wars". Studio ma chcieć zaangażować ich nie tylko jako reżyserów kolejnych filmów, ale też jako konsultantów przy kolejnych odsłonach uniwersum. Równolegle pojawiają się informacje o powrocie do aktywnego rozwoju projektu związanego ze Scarlet Witch, tym razem już w realiach Sagi Mutantów.

"Avengers: Doomsday" zadebiutuje 18 grudnia, natomiast "Avengers: Secret Wars" zaplanowano obecnie na 17 grudnia 2027 roku. 

W filmie pojawi się imponująca obsada, złożona z gwiazd MCU i filmów Foxa o grupie X-Men: Chris Hemsworth, Chris EvansVanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal oraz Robert Downey Jr.

"Avengers: Doomsday" - zwiastun z X-Men



