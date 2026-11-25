Portal Deadline dotarł do pierwszych prognoz otwarcia widowisk "Avengers: Doomsday" i "Diuna: część trzecia". Wygląda na to, że przed świętami amerykańskie kina będą pękać w szwach.
Rekord filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zagrożony
Deadline powołuje się na dane firmy NRG, która rozpoczyna prognozowanie otwarć na trzy tygodnie przed premierą. W przypadku widowiska Marvela "Avengers: Doomsday
" pierwsza prognoza wynosi: nie mniej niż 270 milionów dolarów
.
Na pierwszy rzut oka ta kwota może rozczarowywać. W rzeczywistości jest to najwyższa kwota, jaką na trzy tygodnie przed premierą NRG kiedykolwiek podało
. Dla porównania "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" miał prognozowane co najmniej 180 milionów dolarów. W rzeczywistości na otwarcie zgarnął 360 milionów dolarów, co jest nowym rekordem.
Można więc być pewnym, że "Avengers: Doomsday
" jako trzeci film w historii uzyska na otwarcie w Ameryce co najmniej 300 milionów dolarów. Wydaje się wielce prawdopodobne, że pobije też rekord najnowszego "Spider-Mana
". Czy jednak film stać na 400 milionów dolarów na otwarcie? Optymiści twierdzą, że tak.
Tego samego dnia co widowisko Marvela do kin wejdzie "Diuna: część trzecia"
. Produkcja Warner Bros. ma jeden atut: w Ameryce będzie mieć dla siebie kina IMAX. Niemniej jednak prognozy NRG mówią jasno: o nawiązaniu równorzędnej walki z Avengersami nie ma mowy.
Według NRG "Diuna: część trzecia" zarobi na otwarcie nie mniej niż 75 milionów dolarów
. Jeśli i w tym przypadku dane są niedoszacowane, to jest szansa na rekord serii. Aktualnie wynosi on 82,5 mln dolarów. Został ustanowiony w lutym 2024 roku przez film "Diuna: część druga
".
Warner twierdzi, że żaden film w historii studia nie miał tak dobrej przedsprzedaży jak trzecia "Diuna
".
Zwiastun filmu "Avengers: Doomsday"