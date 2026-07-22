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Zmęczenie kinem komiksowym? Przedsprzedaż "Avengers: Doomsday" temu przeczy

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Avengers%3A+Doomsday%22+z+trzecim+najlepszym+wynikiem+pierwszego+dnia+przedsprzeda%C5%BCy+bilet%C3%B3w+ostatnich+lat-167676
Zmęczenie kinem komiksowym? Przedsprzedaż &quot;Avengers: Doomsday&quot; temu przeczy
Wraca temat zmęczenia widzów kinem superbohaterskim. Jeśli nawet zjawisko takie istnieje, to przynajmniej jeden film Marvela zdaje się być na niego uodporniony. Jaki? Oczywiście tegoroczny "Avengers: Doomsday".

Ruszyła przedsprzedaż biletów na "Avengers: Doomsday". Znamy wyniki



W poniedziałek rozpoczęła się przedsprzedaż biletów na widowisko "Avengers: Doomsday". Portal Variety podał pierwsze wyniki. I są one po prostu rewelacyjne.

Według danych Variety pierwszego dnia sprzedano ponad 16,5 miliona biletów! Od czasu COVIDu jest to trzeci najlepszy wynik pierwszego dnia przedsprzedaży. Większe zainteresowanie było tylko biletami na filmy "Spider-Man: Bez drogi do domu" i "Spider-Man: Całkiem nowy dzień".


Warto przy tym pamiętać, że przedsprzedaż na "Avengers: Doomsday" nie dotyczy kin IMAX. Widowisko Marvela nie będzie w nich pokazywane w weekend otwarcia. Dlaczego? Dlatego, że tego samego dnia do kin wejdzie film Denisa Villeneuve'a "Diuna: część trzecia" i to ona ma dla siebie zarezerwowane kina IMAX.

Uniwersa zderzają się, a Saga Multiverse rozpoczyna swój ostatni rozdział w filmie "Avengers: Doomsday" od Marvel Studios. Ukochani bohaterowie z trzech odrębnych wszechświatów znajdą się na śmiertelnym kursie kolizyjnym i ostatecznie zmierzą się z egzystencjalnym zagrożeniem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyli.

"Avengers: Doomsday" trafi do amerykańskich kin 18 grudnia.

Zwiastun filmu "Avengers: Doomsday"




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