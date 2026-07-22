Zmęczenie kinem komiksowym? Przedsprzedaż "Avengers: Doomsday" temu przeczy

Wraca temat zmęczenia widzów kinem superbohaterskim. Jeśli nawet zjawisko takie istnieje, to przynajmniej jeden film Marvela zdaje się być na niego uodporniony. Jaki? Oczywiście tegoroczny "Avengers: Doomsday".
Ruszyła przedsprzedaż biletów na "Avengers: Doomsday". Znamy wyniki
W poniedziałek rozpoczęła się przedsprzedaż biletów na widowisko "Avengers: Doomsday"
. Portal Variety podał pierwsze wyniki. I są one po prostu rewelacyjne.
Według danych Variety pierwszego dnia sprzedano ponad 16,5 miliona biletów
! Od czasu COVIDu jest to trzeci najlepszy wynik pierwszego dnia przedsprzedaży
. Większe zainteresowanie było tylko biletami na filmy "Spider-Man: Bez drogi do domu
" i "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
".
Warto przy tym pamiętać, że przedsprzedaż na "Avengers: Doomsday"
nie dotyczy kin IMAX. Widowisko Marvela
nie będzie w nich pokazywane w weekend otwarcia. Dlaczego? Dlatego, że tego samego dnia do kin wejdzie film Denisa Villeneuve'a
"Diuna: część trzecia
" i to ona ma dla siebie zarezerwowane kina IMAX.
Uniwersa zderzają się, a Saga Multiverse rozpoczyna swój ostatni rozdział w filmie "Avengers: Doomsday" od Marvel Studios. Ukochani bohaterowie z trzech odrębnych wszechświatów znajdą się na śmiertelnym kursie kolizyjnym i ostatecznie zmierzą się z egzystencjalnym zagrożeniem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyli. "Avengers: Doomsday"
trafi do amerykańskich kin 18 grudnia.
Zwiastun filmu "Avengers: Doomsday"