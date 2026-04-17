Marvel pokazał nowy zwiastun "Avengers: Doomsday". Kto się w nim pojawia?

Wczoraj podczas CinemaConu w Las Vegas odbyła się prezentacja nadchodzących filmów Disneya. Studio zaprezentowało między innymi pierwszy obszerny materiał z "Avengers: Doomsday" - widowiska, w którym zobaczymy postaci z różnych części multiwersum. Zmierzą się one z Doktorem Doomem, w którego wciela się Robert Downey Jr. Zapowiedź nie trafiła do sieci, ale w sieci pojawiły się jej opisy.
Twórcy "Doomsday" pojawili się na scenie
Szef Marvel Studios, Kevin Feige
, zapowiedział na scenie, że film będzie bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z "Avengers: Końca gry
". Podkreślił też, że produkcja po raz pierwszy na taką skalę połączy Avengersów z mutantami z uniwersum X-Men.
Za kamerą ponownie stanęli Anthony Russo
i Joe Russo
, twórcy jednych z największych hitów MCU. Jak zaznaczył Joe Russo
, Doom nie będzie typowym czarnym charakterem: "to jedna z najbardziej złożonych postaci Marvela, zawsze kilka kroków przed innymi". W zaprezentowanym widzom materiale pokazano właśnie tego złoczyńcę, choć nie zabrakło także członków innych grup MCU. Chris Hemsworth
jako Thor
zapowiada nadchodzące zagrożenie, sugerując, że bohaterowie będą potrzebować cudu. We fragmentach pojawiają się m.in. także Yelena Belova, Fantastyczna 4, mieszkańcy Wakandy, Shang-Chi, Gambit i inni członkowie X-Men (w tym Xavier
, Magneto
i Mystique
). Widzimy interakcje niektórych z tych postaci. Wisienką na torcie jest fragment z Kapitanem Ameryką
, który chwyta młot Thora
. Do roli tej powraca Chris Evans
, który także był obecny na scenie.
To pierwszy tak rozbudowany materiał z filmu - wcześniejsze teasery skupiały się jedynie na wybranych bohaterach. Łącznie wygenerowały one aż miliard odsłon. "Avengers: Doomsday" trafi do kin 18 grudnia.
