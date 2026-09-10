"Avengers: Doomsday" z kolejnym rekordem sprzedaży. Trzy miesiące przed premierą

Czy "Avengers: Doomsday" będzie jednym z największych przebojów kasowych w historii kina? Czas pokaże. Jedno jest pewne. Już teraz bije rekordy przedsprzedaży w amerykańskich kinach.
Miliony fanów już kupiły bilety na "Avengers: Doomsday" "Avengers: Doomsday
" trafi do kin w połowie grudnia, jednak przedsprzedaż biletów trwa już od jakiegoś czasu. Jak donoszą amerykańskie media, cieszy się ona olbrzymią popularnością. Wartość sprzedanych biletów osiągnęła już poziom 50 milionów dolarów.
Żaden wcześniejszy film w historii amerykańskiej dystrybucji nie mógł pochwalić się takim wynikiem na trzy miesiące przed premierą.
Z danych sprzedażowych wynika, że największą popularnością cieszą się droższe bilety do kin premium. Nie ma wśród nich jednak kin IMAX. Te bowiem ma zarezerwowane dla siebie widowisko Denisa Villeneuve'a
"Diuna: część trzecia
". "Avengers: Doomsday"
będzie jedną z droższych produkcji w historii. Choć oficjalnie dane dotyczące budżetu nie są znane, to po sieci krążą plotki, jakoby widowisko kosztowało ponad 400 milionów dolarów
. Jeśli jednak obraz pójdzie w ślady widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
", to nawet tak duży budżet nie będzie problemem. Przypomnijmy, że nowy "Spider-Man
" tylko w Stanach zarobił na otwarcie 360 milionów dolarów. Obraz jest obecnie o krok od osiągnięcia absolutnego rekordu wpływów w amerykańskim box office. Ma już bowiem na koncie 925 milionów dolarów. Globalne wpływy wynoszą zaś 2,412 mld dolarów.
Zwiastun filmu "Avengers: Doomsday"