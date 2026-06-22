Nowy post Downeya Jr. sugeruje szczegóły fabuły "Avengers: Doomsday"?

"Avengers: Doomsday" w kinach zobaczymy za pół roku, ale film braci Russo już teraz wzbudza dyskusje w sieci. Najnowszy powód do spekulacji dał Robert Downey Jr., który opublikował nietypową grafikę związaną z graną przez niego postacią Doctora Dooma.
Rysunek podpowiedzią?
W związku z Dniem Ojca, aktor udostępnił ilustrację utrzymaną w stylu dziecięcego rysunku, przedstawiającą Dooma
spędzającego czas z synem podczas puszczania latawców. Na latawcach z kolei są symbole oznaczające Avengers i Fantastyczną Czwórkę, zasłonięte znakami zakazu. W sieci pojawiają się pytania, czy to jedynie humorystyczny wpis aktora, czy też subtelne odniesienie do fabuły filmu. Uwaga - poniżej ewentualne spoilery.
Według wcześniejszych doniesień, wątek Doctora Dooma
ma mieć wyjątkowo mroczny charakter. Przecieki mówią, że jego żona i dziecko giną w trakcie badań Dooma
nad zmianami w multiwersum. Doom ma obarczyć odpowiedzialnością Steve’a Rogersa
, a to ze względu na podróże w czasie tego bohatera w "Avengers: Końcu gry
". Prowadziłoby to do osobistej zemsty na rodzinie Kapitana Ameryki
.
Sam Downey Jr.
w wywiadach podkreślał, że jego podejście do roli ewoluuje w trakcie pracy nad projektem. Aktor mówił o eksperymentowaniu i zmianach kierunku, zaznaczając jednocześnie, że kluczowe jest nie tyle jego wykonanie, co sposób konstrukcji całej historii i relacji między postaciami. Twórcy zwracali też uwagę, że starają się znaleźć rozwiązanie, które nie rozczaruje widzów i sugerowali, że nowy film ma stanowić istotny punkt zwrotny dla całego uniwersum.
W zapowiedzi "Doomsday
" czytamy: Bohaterowie z trzech różnych wszechświatów zmierzają ku śmiertelnie niebezpiecznej konfrontacji i stają w obliczu egzystencjalnego zagrożenia, z jakim nigdy wcześniej się nie spotkali.
Premierę zaplanowano na 18 grudnia.
"Avengers: Doomsday" - teaser