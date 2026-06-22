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Nowy post Downeya Jr. sugeruje szczegóły fabuły "Avengers: Doomsday"?

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Avengers%3A+Doomsday%3A+post+Roberta+Downeya+Jr.+mo%C5%BCe+sugerowa%C4%87+szczeg%C3%B3%C5%82y+w%C4%85tku+Doctora+Dooma-167201
Nowy post Downeya Jr. sugeruje szczegóły fabuły &quot;Avengers: Doomsday&quot;?
"Avengers: Doomsday" w kinach zobaczymy za pół roku, ale film braci Russo już teraz wzbudza dyskusje w sieci. Najnowszy powód do spekulacji dał Robert Downey Jr., który opublikował nietypową grafikę związaną z graną przez niego postacią Doctora Dooma.

Rysunek podpowiedzią?



W związku z Dniem Ojca, aktor udostępnił ilustrację utrzymaną w stylu dziecięcego rysunku, przedstawiającą Dooma spędzającego czas z synem podczas puszczania latawców. Na latawcach z kolei są symbole oznaczające Avengers i Fantastyczną Czwórkę, zasłonięte znakami zakazu. W sieci pojawiają się pytania, czy to jedynie humorystyczny wpis aktora, czy też subtelne odniesienie do fabuły filmu.

Uwaga - poniżej ewentualne spoilery.




Według wcześniejszych doniesień, wątek Doctora Dooma ma mieć wyjątkowo mroczny charakter. Przecieki mówią, że jego żona i dziecko giną w trakcie badań Dooma nad zmianami w multiwersum. Doom ma obarczyć odpowiedzialnością Steve’a Rogersa, a to ze względu na podróże w czasie tego bohatera w "Avengers: Końcu gry". Prowadziłoby to do osobistej zemsty na rodzinie Kapitana Ameryki.

Sam Downey Jr. w wywiadach podkreślał, że jego podejście do roli ewoluuje w trakcie pracy nad projektem. Aktor mówił o eksperymentowaniu i zmianach kierunku, zaznaczając jednocześnie, że kluczowe jest nie tyle jego wykonanie, co sposób konstrukcji całej historii i relacji między postaciami. Twórcy zwracali też uwagę, że starają się znaleźć rozwiązanie, które nie rozczaruje widzów i sugerowali, że nowy film ma stanowić istotny punkt zwrotny dla całego uniwersum.

W zapowiedzi "Doomsday" czytamy: Bohaterowie z trzech różnych wszechświatów zmierzają ku śmiertelnie niebezpiecznej konfrontacji i stają w obliczu egzystencjalnego zagrożenia, z jakim nigdy wcześniej się nie spotkali. Premierę zaplanowano na 18 grudnia.

"Avengers: Doomsday" - teaser



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