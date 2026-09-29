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"Avengers: Koniec gry" ma nowy koniec. Bracia Russo tłumaczą, o co chodzi

Empire Online / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Avengers%3A+Koniec+gry%22+ma+nowy+koniec.+Bracia+Russo+t%C5%82umacz%C4%85%2C+o+co+chodzi-168828
&quot;Avengers: Koniec gry&quot; ma nowy koniec. Bracia Russo tłumaczą, o co chodzi
źródło: Materiały prasowe
Widowisko "Avengers: Koniec gry" wróciło do kin z nowymi scenami, które mają przygotować widownię na grudniową premierę "Avengers: Doomsday". Reżyserzy obu filmów, bracia Joe i Anthony Russo, wyjaśnili, co oznacza dodane nowe zakończenie hitu z 2019 roku.
   

"Avengers: Koniec gry" – co oznacza nowe zakończenie filmu? 




UWAGA! SPOILERY Z NOWEJ WERSJI "AVENGERS: KOŃCA GRY"!

W nowej wersji "Końca gry" finałowa scena, w której Steve Rogers (Chris Evans) i Peggy Carter (Hayley Atwell) wspólnie tańczą, trwa dłużej. Do drzwi puka bowiem Loki (Tom Hiddleston), który oferuje bohaterom pomoc w problemach z liniami czasu.

Jak skomentowali tę nową wersję bracia Russo?
   
Uznaliśmy, że finał "Końca gry" to idealne zakończenie historii Steve'a Rogersa, powiedział Anthony Russo. Mieliśmy jednak pomysł, by pójść o krok dalej poza to zakończenie. Jeden moment może radykalnie zmienić wszystko. To była duża część naszej frajdy wynikającej z pomysłu na to, czym jest "Doomsday" i dokąd prowadzi ta historia.

Uniwersum Marvela to gigantyczny eksperyment. Tak było od lat, dodał Joe Russo. Część uroku naszego powrotu polegała na sprawdzeniu czy możemy się cofnąć, żeby popchnąć historię do przodu. Nikt tego wcześniej nie robił. Nikt nie miał takiej okazji. To płynne uniwersum, nieprawdaż? Można zrobić coś takiego w tym świecie i wydawało nam się to interesującym sposobem, żeby rozpocząć historię "Doomsday".
       
A co z obecnością Lokiego w tej scenie?

Słuchajcie, bóg oszustwa okazuje się być bogiem oszustwa. Loki to jeden z najbardziej fascynujących bohaterów i miał już mnóstwo inkarnacji. Jednym z plusów "Doomsday" jest to, że zobaczymy nową wersję tej postaci, dodał Anthony Russo.
   
Reżyserzy potwierdzili, że dodatkowe sceny z "Avengers: Końca gry" nie pojawią się w "Avengers: Doomsday" i służą jedynie do zbudowania pomostu między dwoma filmami.
   
"Avengers: Doomsday" wejdzie do kin 16 grudnia.

"Avengers: Doomsday" – zwiastun




Bohaterowie z trzech różnych wszechświatów zmierzają ku śmiertelnie niebezpiecznej konfrontacji i stają w obliczu egzystencjalnego zagrożenia, z jakim nigdy wcześniej się nie spotkali.

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