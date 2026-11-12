"Avengers: Koniec gry - Encore": kiedy w Disney+? Data premiery ujawniona

Disney+ ma niespodziankę dla fanów Marvela. Już w najbliższy piątek 13 listopada na platformie zadebiutuje "Avengers: Koniec gry - Encore", czyli rozszerzona wersja widowiska z 2019 roku. Premiera nastąpi nieco ponad miesiąc przed pojawieniem się w kinach filmu "Avengers: Doomsday”.
"Avengers: Koniec gry - Encore": ten film przygotuje Was przed premierą "Doomsday"
Wersja "Encore" jest wzbogacona o cztery nowe sceny, które stanowią preludium do nadchodzącego "Doomsday
". Ponowne wprowadzenie filmu do dystrybucji kinowej okazało się finansowym sukcesem. Produkcja Marvela zarobiła 26 milionów dolarów w USA i 86 milionów dolarów na całym świecie. Dzięki temu "Avengers: Koniec gry
" odzyskali pozycję najbardziej kasowego filmu w dziejach kina, ponownie wyprzedzając "Avatara
". Łączne wpływy komiksowego widowiska wynoszą na ten moment 2,925 mld dolarów.
Tymczasem Marvel i Disney intensyfikują przygotowania do premiery "Avengers: Doomsday
". W związku z tym, że Warner Bros. zarezerwowało wszystkie ekrany IMAX na trzy tygodnie dla "Diuny: Części trzeciej
", która również zadebiutuje 18 grudnia, Disney postanowił promować swoją superprodukcję w ramach formatu premium Infinity Vision. Obejmuje on specjalnie oznaczone sale kinowe wyposażone w zaawansowane systemy obrazu i dźwięku.
Starcie obu tytułów będzie jednym z głośniejszych wydarzeń kinowych tego sezonu. Rywalizacja "Avengers: Doomsday
" i "Diuny: Części trzeciej
" już doczekała się własnego określenia - "Dunesday". Nawiązuje ono do fenomenu "Barbenheimera", czyli równoczesnej premiery "Barbie
" i "Oppenheimera
" w 2023 roku.
Avengers: Koniec gry": zwiastun