Gotowi na kolejną "Awanturę"? Nowy zwiastun 2. sezonu

Zbliża się premiera drugiej odsłony antologii "Awantura", za którą odpowiedzialny jest Netflix. Do sieci trafił nowy zwiastun nadchodzących odcinków. Jak się zapowiadają? Sprawdźcie!
O czym opowie druga odsłona "Awantury"?
Jak czytamy w zapowiedzi: każda kosa trafi na swój kamień. "Awantura
" powraca z nową obsadą i nowym konfliktem, który wybucha, kiedy młoda para obserwuje kłótnię swojego szefa z żoną. Rozpoczyna się gra wzajemnych przysług i wymuszeń, której areną jest elitarny klub należący do koreańskiej miliarderki.
Jak już wiemy, w drugim sezonie główne role zagrają Oscar Isaac
, Carey Mulligan
, Charles Melton
oraz Cailee Spaeny
. W obsadzie znaleźli się też m.in. Yuh-jung Youn
i Kang-ho Song
, a także William Fichtner
, Mikaela Hoover
oraz Matthew Kim (znany jako BM).
Pierwsza odsłona serii okazała się wielkim sukcesem. Główne role zagrali w niej Steven Yeun
i Ali Wong
, a produkcja zdobyła liczne nagrody, w tym osiem statuetek Emmy
oraz Złote Globy
i Critics' Choice Awards
, dominując w ówczesnym sezonie nagród.
Serial powstaje dla Netfliksa we współpracy z A24. Drugi sezon, liczący osiem odcinków, zadebiutuje 16 kwietnia.
"Awantura" - zwiastun 2. sezonu