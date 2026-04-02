Newsy Seriale Gotowi na kolejną "Awanturę"? Nowy zwiastun 2. sezonu
VOD / Seriale

Gotowi na kolejną "Awanturę"? Nowy zwiastun 2. sezonu

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Awantura%22.+Oscar+Isaac%2C+Carey+Mulligan%2C+Charles+Melton+i+Cailee+Spaeny+w+zwiastunie+2.+sezonu+antologii+Netfliksa-165930
Gotowi na kolejną &quot;Awanturę&quot;? Nowy zwiastun 2. sezonu
Zbliża się premiera drugiej odsłony antologii "Awantura", za którą odpowiedzialny jest Netflix. Do sieci trafił nowy zwiastun nadchodzących odcinków. Jak się zapowiadają? Sprawdźcie!

O czym opowie druga odsłona "Awantury"?




Jak czytamy w zapowiedzi: każda kosa trafi na swój kamień. "Awantura" powraca z nową obsadą i nowym konfliktem, który wybucha, kiedy młoda para obserwuje kłótnię swojego szefa z żoną. Rozpoczyna się gra wzajemnych przysług i wymuszeń, której areną jest elitarny klub należący do koreańskiej miliarderki.

Jak już wiemy, w drugim sezonie główne role zagrają Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton oraz Cailee Spaeny. W obsadzie znaleźli się też m.in. Yuh-jung Youn  i Kang-ho Song, a także William Fichtner, Mikaela Hoover oraz Matthew Kim (znany jako BM).

Pierwsza odsłona serii okazała się wielkim sukcesem. Główne role zagrali w niej Steven Yeun i Ali Wong, a produkcja zdobyła liczne nagrody, w tym osiem statuetek Emmy oraz Złote Globy i Critics' Choice Awards, dominując w ówczesnym sezonie nagród.

Serial powstaje dla Netfliksa we współpracy z A24. Drugi sezon, liczący osiem odcinków, zadebiutuje 16 kwietnia.

"Awantura" - zwiastun 2. sezonu



Zobacz wszystkie artykuły

 Awantura

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

14 komentarzy
Filmy Box office

3 komentarze
Rankingi

25 komentarzy
Filmy

20 komentarzy
VOD Seriale Filmy

31 komentarzy
Inne Filmy

48 komentarzy
Filmy

55 komentarzy