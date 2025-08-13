Newsy Filmy "Będziesz smażyć się w piekle": Arkadiusz Jakubik za sterami adaptacji kultowego komiksu
"Będziesz smażyć się w piekle": Arkadiusz Jakubik za sterami adaptacji kultowego komiksu

"Będziesz smażyć się w piekle": Arkadiusz Jakubik za sterami adaptacji kultowego komiksu
"Będziesz smażyć się w piekle" – słynny komiks Krzysztofa "Prosiaka" Owedyka – trafi na wielki ekran. Jak podaje blog Kolorowe Zeszyty, projektowi przyznano dofinansowanie z PIFS w wysokości 200 tysięcy złotych. Za sterami produkcji na podstawie scenariusza Macieja Słowińskiego wyreżyseruje Arkadiusz Jakubik


"Będziesz smażyć się w piekle" w drodze na wielki ekran


Komiks "Będziesz smażyć się w piekle" został wydany w 2016 roku nakładem wydawnictwa Kultura Gniewu. W tym roku ukazało się drugie wydanie, w którym znajdziemy alternatywne zakończenie. W oficjalnym opisie czytamy: 

Wszystko zaczyna się, gdy do grupy przyjęty zostaje nowy gitarzysta, który jest fanem Deathstar od ich pierwszej demówki. Oprócz spełnienia muzycznych marzeń i chęci sięgnięcia po sławę, wierzy że granie w zespole tego formatu, pozwoli mu szybko wyjść z nieciekawej finansowej sytuacji. Te same nadzieje żywi jego żona i mała córeczka (ich kot raczej nie ma szczególnych wymagań). Niestety, stosunki panujące w zespole są dalekie od normalności i zamiast iść ku lepszemu, sytuacja coraz to bardziej się komplikuje…

Skąd znamy Arkadiusza Jakubika?


Arkadiusz Jakubik to aktor najlepiej znany z filmów Wojciecha Smarzowskiego: "Domu złego", "Wesele", "Drogówki", "Wołynia" czy "Kleru". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Jesteś Bogiem" Leszka Dawida, "Chce się żyć" i "Jestem mordercą" Macieja Pieprzycy, "Carte Blanche" Jacka Lusińskiego czy "Cicha noc" Piotra Domalewskiego. Występował też w takich serialach jak "13 posterunek 2", "Król", "Klangor" czy "Informacja zwrotna". Do tej pory wyreżyserował dwa filmy: "Prostą historię o miłości" i "Prostą historię o morderstwie". 

Zobacz zwiastun "Prostej historii o morderstwie"


"Prosta historia o morderstwie" trafiła na ekrany w 2016 roku. Główne role zagrali w nim Filip Pławiak, Andrzej Chyra i Kinga Preis. Przypominamy zwiastun: 


Będziesz smażyć się w piekle  (2027)

 Będziesz smażyć się w piekle

