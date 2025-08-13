"Będziesz smażyć się w piekle": Arkadiusz Jakubik za sterami adaptacji kultowego komiksu

"Będziesz smażyć się w piekle" – słynny komiks Krzysztofa "Prosiaka" Owedyka – trafi na wielki ekran. Jak podaje blog Kolorowe Zeszyty, projektowi przyznano dofinansowanie z PIFS w wysokości 200 tysięcy złotych. Za sterami produkcji na podstawie scenariusza Macieja Słowińskiego wyreżyseruje Arkadiusz Jakubik.
"Będziesz smażyć się w piekle" w drodze na wielki ekran
Komiks "Będziesz smażyć się w piekle" został wydany w 2016 roku nakładem wydawnictwa Kultura Gniewu. W tym roku ukazało się drugie wydanie, w którym znajdziemy alternatywne zakończenie. W oficjalnym opisie czytamy: Wszystko zaczyna się, gdy do grupy przyjęty zostaje nowy gitarzysta, który jest fanem Deathstar od ich pierwszej demówki. Oprócz spełnienia muzycznych marzeń i chęci sięgnięcia po sławę, wierzy że granie w zespole tego formatu, pozwoli mu szybko wyjść z nieciekawej finansowej sytuacji. Te same nadzieje żywi jego żona i mała córeczka (ich kot raczej nie ma szczególnych wymagań). Niestety, stosunki panujące w zespole są dalekie od normalności i zamiast iść ku lepszemu, sytuacja coraz to bardziej się komplikuje…
Skąd znamy Arkadiusza Jakubika?Arkadiusz Jakubik
to aktor najlepiej znany z filmów Wojciecha Smarzowskiego
: "Domu złego
", "Wesele
", "Drogówki
", "Wołynia
" czy "Kleru
". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Jesteś Bogiem
" Leszka Dawida
, "Chce się żyć
" i "Jestem mordercą
" Macieja Pieprzycy
, "Carte Blanche
" Jacka Lusińskiego
czy "Cicha noc
" Piotra Domalewskiego
. Występował też w takich serialach jak "13 posterunek 2
", "Król
", "Klangor
" czy "Informacja zwrotna
". Do tej pory wyreżyserował dwa filmy: "Prostą historię o miłości
" i "Prostą historię o morderstwie
".
Zobacz zwiastun "Prostej historii o morderstwie"
"Prosta historia o morderstwie
" trafiła na ekrany w 2016 roku. Główne role zagrali w nim Filip Pławiak
, Andrzej Chyra
i Kinga Preis
. Przypominamy zwiastun: