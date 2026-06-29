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"Backrooms" dostaje wersję rozszerzoną. W amerykańskich kinach już od 3 lipca

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Backrooms%22+dostaje+wersj%C4%85+rozszerzon%C4%85.+W+ameryka%C5%84skich+kinach+ju%C5%BC+od+3+lipca-167343
&quot;Backrooms&quot; dostaje wersję rozszerzoną. W amerykańskich kinach już od 3 lipca
A24 postanowiło w specjalny sposób świętować 250 urodziny Stanów Zjednoczonych. 3 lipca wprowadzi do kin "Backrooms: Everything Must Go Edition"

"Backrooms" z nowym materiałem



Czym jest "Backrooms: Everything Must Go Edition"? To nowa, wydłużona wersja horroru "Backrooms. Bez wyjścia". Będzie ona miała 15 minut materiału przygotowanego wyłącznie do emisji w kinach. To sugeruje, że materiał ten nie będzie dostępny w cyfrowym wydaniu filmu ani na nośnikach fizycznych.

Co dokładnie znajdzie się w tym nowym materiale, tego na razie do końca nie wiadomo. Na stronach sieci kin AMC jest dość niejasna informacja, że w "Backrooms: Everything Must Go Edition" będzie zawierać materiał po napisach końcowych przygotowany przez reżysera Kane'a Parsonsa.

Posłuchaj podcastu "Mam parę uwag" o filmie "Backrooms. Bez wyjścia"





"Backrooms. Bez wyjścia" to rozwinięcie uniwersum jakie nastoletni Kane Parsons rozwijała przez kilka ostatnich lat w Internecie.

Bohaterem filmu jest Clark, który pewnego dnia natrafia w podziemiach swojego sklepu na przejście do niepokojącej, na pierwszy rzut oka pustej plątaniny niekończących się korytarzy. Kiedy opowiada o tym swojej terapeutce, kobieta uznaje, że mogą to być omamy zapowiadające pogorszenie jego stanu psychicznego. Sytuacja zmienia się, gdy Clark przestaje przychodzić na wizyty — zaniepokojona terapeutka postanawia odkryć, co się z nim stało. W trakcie poszukiwań trafia do rzeczywistości, gdzie czas traci sens, przestrzeń ulega dziwnym przemianom, a poza granicą widzialności kryje się coś nienaturalnego.

Zwiastun filmu "Backrooms. Bez wyjścia




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