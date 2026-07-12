Newsy Filmy "Backrooms" już za moment na VOD. Data premiery w USA ujawniona
Filmy

"Backrooms" już za moment na VOD. Data premiery w USA ujawniona

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Backrooms%22+na+VOD.+Data+premiery+ujawniona-167526
&quot;Backrooms&quot; już za moment na VOD. Data premiery w USA ujawniona
Horror "Backrooms. Bez wyjścia" okazał się jednym z większych hitów kinowych ostatnich miesięcy, zarabiając jak dotąd 361 milionów dolarów przy zaledwie 10-milionowym budżecie. Teraz film Kane'a Parsonsa zmierza na mały ekran. 

"Backrooms. Bez wyjścia" już w tym tygodniu na VOD



Jak informuje serwis Deadline, "Backrooms" zadebiutuje w USA w dystrybucji cyfrowej już 14 lipca. Film będzie dostępny w sprzedaży oraz do wypożyczenia po 46 dniach obecności na ekranach kin.

"Backrooms" wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem widzów kinowych. W szóstym tygodniu wyświetlania horror zajął 7. miejsce w amerykańskim box offisie, zarabiając 5,2 mln dolarów. Dodatkowo w miniony weekend studio A24 wprowadziło do kin specjalną wersję filmu, wzbogaconą o 16 minut dodatkowego materiału.


Sukces "Backrooms" - podobnie jak wprowadzonej chwilę wcześniej "Obsesji" w reżyserii Curry’ego Barkera - pokazał rosnącą siłę twórców wywodzących się z YouTube. Oba filmy, zrealizowane przy niewielkich budżetach, przyciągnęły do kin przede wszystkim przedstawicieli pokoleń Gen Z i Gen Alpha, jednocześnie osiągając wyniki lepsze od wielu wysokobudżetowych produkcji Hollywood.

Bohaterem "Backrooms" jest Clark (Chiwetel Ejiofor). Natrafia on w podziemiach swojego sklepu na przejście do niepokojącej, na pierwszy rzut oka pustej plątaniny niekończących się korytarzy. Kiedy opowiada o tym swojej terapeutce (Renate Reinsve), kobieta uznaje, że mogą to być omamy zapowiadające pogorszenie jego stanu psychicznego. Sytuacja zmienia się, gdy Clark przestaje przychodzić na wizyty — zaniepokojona terapeutka postanawia odkryć, co się z nim stało. W trakcie poszukiwań trafia do rzeczywistości, gdzie czas traci sens, przestrzeń ulega dziwnym przemianom, a poza granicą widzialności kryje się coś nienaturalnego.

"Backrooms": zwiastun



Powiązane artykuły Backrooms. Bez wyjścia

Zobacz wszystkie artykuły

Backrooms. Bez wyjścia  (2026)

 Backrooms. Bez wyjścia

The Backrooms  (2022)

 The Backrooms

Backrooms  (2026)

 Backrooms

Najnowsze Newsy

Filmy

Nolan chwali Gen Z za krytykę AI

Filmy

Nie żyje aktor z "Akademii policyjnej" i "Nagiej broni"

1 komentarz
Filmy

Gwiazdor "Gorącej rywalizacji" u boku Billie Eilish

37 komentarzy
Inne Filmy

Gwiazdor hitu Netfliksa uniewinniony

14 komentarzy
Filmy

Kolejny film Guya Ritchiego opóźniony

8 komentarzy
Filmy

Nolan: Nagonka na "Odyseję" jest "nieważna"

218 komentarzy
Rankingi Filmy

Lepiej z nimi nie zadzierać. Niezapomniani ekranowi mściciele

31 komentarzy