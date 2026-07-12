"Backrooms" już za moment na VOD. Data premiery w USA ujawniona

Horror "Backrooms. Bez wyjścia" okazał się jednym z większych hitów kinowych ostatnich miesięcy, zarabiając jak dotąd 361 milionów dolarów przy zaledwie 10-milionowym budżecie. Teraz film Kane'a Parsonsa zmierza na mały ekran.
"Backrooms. Bez wyjścia" już w tym tygodniu na VOD
Jak informuje serwis Deadline, "Backrooms
" zadebiutuje w USA w dystrybucji cyfrowej już 14 lipca
. Film będzie dostępny w sprzedaży oraz do wypożyczenia po 46 dniach obecności na ekranach kin.
"Backrooms
" wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem widzów kinowych. W szóstym tygodniu wyświetlania horror zajął 7. miejsce w amerykańskim box offisie, zarabiając 5,2 mln dolarów. Dodatkowo w miniony weekend studio A24 wprowadziło do kin specjalną wersję filmu, wzbogaconą o 16 minut dodatkowego materiału.
Sukces "Backrooms
" - podobnie jak wprowadzonej chwilę wcześniej "Obsesji
" w reżyserii Curry’ego Barkera
- pokazał rosnącą siłę twórców wywodzących się z YouTube. Oba filmy, zrealizowane przy niewielkich budżetach, przyciągnęły do kin przede wszystkim przedstawicieli pokoleń Gen Z i Gen Alpha, jednocześnie osiągając wyniki lepsze od wielu wysokobudżetowych produkcji Hollywood.
Bohaterem "Backrooms
" jest Clark (Chiwetel Ejiofor
). Natrafia on w podziemiach swojego sklepu na przejście do niepokojącej, na pierwszy rzut oka pustej plątaniny niekończących się korytarzy. Kiedy opowiada o tym swojej terapeutce (Renate Reinsve
), kobieta uznaje, że mogą to być omamy zapowiadające pogorszenie jego stanu psychicznego. Sytuacja zmienia się, gdy Clark przestaje przychodzić na wizyty — zaniepokojona terapeutka postanawia odkryć, co się z nim stało. W trakcie poszukiwań trafia do rzeczywistości, gdzie czas traci sens, przestrzeń ulega dziwnym przemianom, a poza granicą widzialności kryje się coś nienaturalnego.
"Backrooms": zwiastun