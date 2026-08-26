"Backrooms" trafi na HBO Max. Największy hit A24 ma już datę premiery w streamingu

"Backrooms. Bez wyjścia" okazało się jednym z największych filmowych przebojów tego lata, a przede wszystkim – największym hitem kinowym w historii studia A24. Produkcja Kane’a Parsonsa zarobiła już na całym świecie aż 396,5 mln dolarów. Teraz wiadomo, kiedy widzowie będą mogli obejrzeć ją w domu. Film pojawi się na HBO Max w amerykańskim streamingu w piątek, 25 września. Możemy się spodziewać, że dla polskich widzów będzie dostępny w podobnym czasie.
Dzień później, w sobotę 26 września "Backrooms" zadebiutuje w USA w tradycyjnej telewizji.
"Backrooms" pobił rekord A24
W samych Stanach Zjednoczonych film zarobił 81,2 mln dolarów, choć przed premierą przewidywano wynik na poziomie około 30 mln dolarów.
Ostatecznie pierwsze dni przyniosły produkcji 118 mln dolarów łącznie na rynku amerykańskim i zagranicznym. Tym samym "Backrooms
" zaliczyło największe otwarcie w całej historii A24.
Na tym jednak sukces się nie skończył. Film zgromadził globalnie 396,5 mln dolarów, stając się najbardziej dochodową kinową produkcją, jaka kiedykolwiek wyszła spod szyldu A24.
Historia opowiada o właścicielu sklepu meblowego, w którego wciela się Chiwetel Ejiofor
. Mężczyzna niespodziewanie trafia do dziwacznego świata znajdującego się jakby tuż obok rzeczywistości, którą zna. To gigantyczna, pozornie nieskończona plątanina połączonych pomieszczeń. W tym miejscu czas przestaje działać w normalny sposób, a zagubienie się może być najmniejszym z problemów.
Bohater szybko zaczyna podejrzewać, że w tym tajemniczym świecie nie jest sam. Coś może na niego czekać gdzieś w labiryncie. W jego poszukiwania angażuje się terapeutka, grana przez Renate Reinsve
, która próbuje go odnaleźć i sprowadzić z powrotem.
W obsadzie znaleźli się również Mark Duplass
, Finn Bennett
oraz Lukita Maxwell
.
Film powstał na podstawie internetowego fenomenu
Za kamerą stanął Kane Parsons
, twórca internetowej serii, która dała początek całemu uniwersum "Backrooms". Scenariusz filmu napisał Will Soodik
, bazując właśnie na materiale Parsonsa.
Wśród producentów "Backrooms
" znalazł się James Wan
– twórca "Naznaczonego
" i "Obecności
".
Najpierw VOD, teraz streaming
"Backrooms
" stosunkowo szybko opuściło kina. 14 lipca film pojawił się w cyfrowej sprzedaży i wypożyczalniach. Oznaczało to 46 dni obecności na dużym ekranie od premiery kinowej.
Na premierę streamingową trzeba było jednak poczekać dłużej. Od debiutu w kinach do pojawienia się filmu na HBO Max miną łącznie 119 dni.
"Backrooms
" będzie można oglądać na HBO Max od 25 września. Dzień później, 26 września, produkcja zaliczy również swój telewizyjny debiut.
"Backrooms" – zobacz naszą recenzję filmu