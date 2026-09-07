To już pewne: nowym filmem Kane'a Parsonsa będzie "Backrooms 2"

"Backrooms. Bez wyjścia" Kane'a Parsonsa to jeden z najgłośniejszych debiutów ostatnich lat. Jeśli zastanawialiście się, jakie plany na przyszłość ma młody twórca, znamy odpowiedź na to pytanie.
"Backrooms 2" to nowy film Kane'a Parsonsa
Jak podaje portal Dread Central, studio A24 oficjalnie potwierdziło, że za sterami kontynuacji "Backrooms
" ponownie stanie Kane Parsons – 21-letni twórca pierwszej części. Informacja ta dla nikogo nie powinna być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę sukces filmu.
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Kane Parsons (w środku) z Chiwetelem Ejioforem i Renate Reinsve na uroczystej premierze "Backrooms"
Urodzony w 2005 roku Kane Parsons
, znany także jako Kane Pixels, to amerykański reżyser, scenarzysta, aktor, montażysta, operator, kompozytor i twórca efektów specjalnych. Fachu uczył się samodzielnie, jeszcze jako nastolatek publikując na YouTubie serię krótkometrażowych filmików z serii "Backrooms
". Aktualnie jego profil w serwisie obserwuje ponad 3,5 miliona subskrybentów. Na planie pełnometrażowego debiutu Parsonsa mentorem młodego reżysera był Osgood Perkins
("Kod zła
").
Zobacz zwiastun "Backrooms. Bez wyjścia"
Horror sci-fi "Backrooms. Bez wyjścia
" trafił na ekrany w maju tego roku. Główne role zagrali w nim Chiwetel Ejiofor
i Renate Reinsve
. Przypominamy zwiastun:
Tytułowe "Backrooms
" to tajemnicza, samoistnie rozrastająca się przestrzeń, którą pewnego dnia w piwnicy swojego sklepu meblowego odkrywa Clark (Ejiofor
). Mężczyzna postanawia sprawdzić, co kryje się w labiryncie korytarzy i kolejnych pomieszczeń. Wkrótce jego tropem rusza psychoterapeutka Mary Kline (Reinsve
).