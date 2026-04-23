"Backrooms. Bez wyjścia": Reinsve i Ejiofor na nowych zdjęciach z nadchodzącego horroru

Do sieci trafiły nowe zdjęcia z nadchodzącego horroru studia A24 pt. "Backrooms. Bez wyjścia". Sprawdźcie, jak zapowiada się produkcja.
O czym opowie "Backrooms"?
Film inspirowany jest viralowym projektem found footage autorstwa Kane'a Parsonsa
i przenosi widzów do niepokojącej, żółtej, biurowej przestrzeni przypominającej labirynt. Za kamerą produkcji stoi autor oryginalnych nagrań, dla którego jest to debiut w pełnym metrażu. Urodzony w 2005 roku twórca ma się czym pochwalić - przy "Backrooms
" miał okazję pracować z aktorami nominowanymi do Oscara, główne role zagrali bowiem Renate Reinsve
i Chiwetel Ejiofor
. Zarys fabuły jest następujący:
Clark natrafia w podziemiach swojego sklepu na przejście do niepokojącej, na pierwszy rzut oka pustej plątaniny niekończących się korytarzy. Kiedy opowiada o tym swojej terapeutce, kobieta uznaje, że mogą to być omamy zapowiadające pogorszenie jego stanu psychicznego. Sytuacja zmienia się, gdy Clark przestaje przychodzić na wizyty — zaniepokojona terapeutka postanawia odkryć, co się z nim stało. W trakcie poszukiwań trafia do rzeczywistości, gdzie czas traci sens, przestrzeń ulega dziwnym przemianom, a poza granicą widzialności kryje się coś nienaturalnego.
W filmie zagrali też Mark Duplass
, Finn Bennett
oraz Lukita Maxwell
. Za scenariusz odpowiada Will Soodik
. Premiera światowa zaplanowana jest na 28 maja, ale w Polsce film zobaczymy nieco później - 19 czerwca.
