"Backrooms. Bez wyjścia": Nominowani do Oscara aktorzy w zwiastunie horroru od Youtubera
"Backrooms. Bez wyjścia": Nominowani do Oscara aktorzy w zwiastunie horroru od Youtubera

https://www.filmweb.pl/news/%22Backrooms.+Bez+wyj%C5%9Bcia%22%3A+Renate+Reinsve+i+Chiwetel+Ejiofor+w+zwiastunie+horroru+od+Youtubera-165888
&quot;Backrooms. Bez wyjścia&quot;: Nominowani do Oscara aktorzy w zwiastunie horroru od Youtubera
Po wczorajszych plakatach nadszedł czas na pierwszy pełny zwiastun filmu "Backrooms. Bez wyjścia" – nowej horrorowej propozycji od studia A24. Nakręcony przez Youtubera Kane'a Parsonsa projekt będzie korzystał z estetyki tytułowych backroomsów oraz przestrzeni liminalnych – niepokojących internetowych fenomenów. Zapowiedź efektów jego współpracy z wytwórnią możecie zobaczyć poniżej.

Choć Kane Parsons jest historycznie najmłodszym reżyserem studia A24, zdążył już zebrać odpowiednią światową popularność. Trzy lata temu na swoim kanale Kane Pixels opublikował viralowy hit "The Backrooms" – kilkuminutowy horror found footage rozgrywający się w tytułowych liminalnych przestrzeniach. Od tego czasu twórca regularnie publikuje dziwaczne, przerażające krótkometrażówki na swoim kanale, korzystając z opracowanej nostalgiczno-niepokojącej estetyki. Jego filmiki zebrały do tej pory łącznie ponad 190 milionów wyświetleń.



Warto zaznaczyć, że pierwszy pełnometrażowy projekt fabularny Parsonsa nie jest w żadnej mierze produkcją amatorską. W film zaangażowani są bowiem nominowani do Oscara Renate Reinsve ("Najgorszy człowiek na świecie") oraz Chiwetel Ejiofor ("Zniewolony. 12 Years a Slave"). Za scenariusz odpowiadają z kolei Will Soodik (seriale "Ash kontra martwe zło" oraz "Westworld") i Roberto Patino ("Dzień zero").



Obsadę "Backrooms. Bez wyjścia" uzupełniają: Finn Bennett ("Rycerz siedmiu królestw"), Mark Duplass ("The Morning Show") Lukita Maxwell ("Terapia bez trzymanki"), oraz Avan Jogia ("56 dni"). Backroomsy z Internetu trafią w końcu do kin 28 maja tego roku, choć polscy widzowie będą musieli zaczekać z odwiedzeniem ich aż do 19 czerwca.

