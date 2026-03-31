"Backrooms. Bez wyjścia": Nominowani do Oscara aktorzy w zwiastunie horroru od Youtubera

Po wczorajszych plakatach nadszedł czas na pierwszy pełny zwiastun filmu "Backrooms. Bez wyjścia" – nowej horrorowej propozycji od studia A24. Nakręcony przez Youtubera Kane'a Parsonsa projekt będzie korzystał z estetyki tytułowych backroomsów oraz przestrzeni liminalnych – niepokojących internetowych fenomenów. Zapowiedź efektów jego współpracy z wytwórnią możecie zobaczyć poniżej.
"Backrooms. Bez wyjścia" – zwiastun filmu
"Backrooms. Bez wyjścia" – co wiemy o projekcie?
Choć Kane Parsons
jest historycznie najmłodszym reżyserem studia A24, zdążył już zebrać odpowiednią światową popularność. Trzy lata temu na swoim kanale Kane Pixels opublikował viralowy hit "The Backrooms
" – kilkuminutowy horror found footage rozgrywający się w tytułowych liminalnych przestrzeniach. Od tego czasu twórca regularnie publikuje dziwaczne, przerażające krótkometrażówki na swoim kanale, korzystając z opracowanej nostalgiczno-niepokojącej estetyki. Jego filmiki zebrały do tej pory łącznie ponad 190 milionów wyświetleń.
Warto zaznaczyć, że pierwszy pełnometrażowy projekt fabularny Parsonsa
nie jest w żadnej mierze produkcją amatorską. W film zaangażowani są bowiem nominowani do Oscara Renate Reinsve
("Najgorszy człowiek na świecie
") oraz Chiwetel Ejiofor
("Zniewolony. 12 Years a Slave
"). Za scenariusz odpowiadają z kolei Will Soodik
(seriale "Ash kontra martwe zło
" oraz "Westworld
") i Roberto Patino
("Dzień zero
").