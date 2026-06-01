"Backrooms": Nie ma wyjścia, będzie (niejeden) sequel?

Biorąc pod uwagę wyniki finansowe najnowszego horroru ze studia A24, słowa wygłoszone niedawno przez reżysera są jedynie formalnością – ale taką, którą fani chcieli usłyszeć. Jak donosi dziś portal Variety, twórca "Backrooms. Bez wyjścia" ma już podpisaną umowę na kontynuację swojej najnowszej produkcji grozy. Dla Kane'a Parsonsa nie jest to szczególną niespodzianką – jak sam mówi, studio było otwarte na realizację więcej niż jednego filmu z serii jeszcze na długo przed wejściem na plan zdjęciowy.
"Backrooms. Bez wyjścia" – będzie sequel?
Wychodzi więc na to, że wytwórnia A24 od samego początku wierzyła w finansowy sukces filmu. Ciekawe, czy jej włodarze byli jednak gotowi na jego skalę: "Backrooms. Bez wyjścia
" zarobiło bowiem aż 118 milionów dolarów na całym świecie w pierwszy weekend obecności w kinach. Oznacza to, że kosztująca mniej niż 10 mln dolarów produkcja aż trzykrotnie pobiła studyjny wynik dotychczasowego rekordzisty weekendu otwarcia, "Civil War
".
Wytwórnia prędko zabezpieczyła sobie perspektywę na przyszłość – raptem wczoraj portal Variety poinformował, że Kane Parsons
podpisał już umowę na realizację sequela filmu. World of Reel przekonuje jednak, że nowych części może być więcej. Wyrastający z YouTube'a Parsons
ma mieć bowiem aspiracje, by w swoich liminalnych przestrzeniach rozegrać całą serię filmową. W rozmowie z magazynem Polygon powiedział:
[Sequele to] coś więcej niż tylko opcja – taki był nasz plan od 2022 roku […]. Ten film to pierwsza część z kilku narracyjnych kroków, które chciałbym podjąć, aby móc zgłębić prawdziwe serce tego projektu. Po prostu nie sądzę, żeby dało się do niego dotrzeć w czasie przeznaczonym na jeden film
– powiedział twórca.
"Backrooms. Bez wyjścia" – o filmie
Choć Kane Parsons
jest historycznie najmłodszym reżyserem studia A24, zdążył już zdobyć odpowiednią światową popularność. Trzy lata temu na swoim kanale Kane Pixels opublikował viralowy hit "The Backrooms
" – kilkuminutowy horror found footage rozgrywający się w tytułowych liminalnych przestrzeniach. Od tego czasu twórca regularnie publikuje dziwaczne, przerażające krótkometrażówki na swoim kanale, korzystając z opracowanej nostalgiczno-niepokojącej estetyki. Jego filmiki zebrały do tej pory łącznie ponad 190 milionów wyświetleń.
W "Backrooms. Bez wyjścia" zaangażowani są nominowani do Oscara Renate Reinsve
("Najgorszy człowiek na świecie
") oraz Chiwetel Ejiofor
("Zniewolony. 12 Years a Slave
"). Za scenariusz odpowiadają z kolei Will Soodik
(seriale "Ash kontra martwe zło
" oraz "Westworld
") i Roberto Patino
("Dzień zero
").
"Backrooms. Bez wyjścia" – zwiastun filmu