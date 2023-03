Vanessa Hudgens nie boi się bycia spoliczkowaną. Zagra z Willem Smithem

Co wiemy o czwartej części "Bad Boys"?

Will Smith nie już persona non grata

Zwiastun filmu "Bad Boys for Life"

Dla aktorki nie jest to pierwszy udział w cyklu. Hudgens pojawiła się bowiem już w, gdzie zagrała Kelly, specjalistkę od broni. I to właśnie w tej roli ponownie ją zobaczymy.Szczegóły fabuły są wciąż trzymane w tajemnicy. Oczywiście gwiazdami projektu ponownie są Will Smith Martin Lawrence . Za kamerą staną reżyserzyPortal Deadline podaje również, że zdjęcia dorozpoczną się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. A to oznacza, że hollywoodzkie studia, które po słynnym oscarowym policzku wstrzymały projekty ze Smithem w roli głównej, już mu wybaczyły i chcą z nim ponownie pracować.nie jest bowiem jedynym projektem, przy którym aktor będzie pracować w najbliższym czasie. W ślad za Sony poszedł już Netflix i wraca do realizacji. Za udział w każdym z tych filmów Will Smith dostanie swoje zwyczajowe