"Balatro" nie jest już grą dla dorosłych. Kategoria wiekowa obniżona

"Balatro" dla młodszych graczy i na Game Pass

Zwiastun "Balatro: Friend of Jimbo"

otrzymało kategorię PEGI 18 ze względu na to, że podstawę mechaniki gry stanowi poker. A wszystko, co ma coś wspólnego zz automatu uznawane jest skierowane wyłącznie dla dorosłych graczy.Po wniesieniu przez wydawcę sprzeciwu PEGI przyjrzało się grze bliżej. Organ odwoławczy uznał, że choćzawiera elementy pokera, to zarazem ma wystarczająco dużo fantastycznych elementów, przez co nie mamy tu do czynienia z charakterystycznymi dla hazardu mechanizmami.Stąd też obniżono kategorię wiekową doWczoraj również ogłoszono, żezostało dodane do. Informacja pojawia się jednocześnie z wprowadzeniem nowego