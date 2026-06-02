Newsy Gry "Baldur’s Gate 2". Gotowi na remake? WotC chce odświeżyć kultową grę
Insider-Gaming / autor: /
Po sieci zaczęła krążyć intrygująca plotka. Według niej Wizards of the Coast szykuje remake legendarnej gry "Baldur’s Gate II: Cienie Amn".

Źródłem plotki jest portal PC Gamer. Twierdzi on, że w prace nad remakiem zaangażował się sam Kevin Martens, czyli jeden z autorów oryginalnej gry.

Portal PC Gamer ma informacje jedynie o remake'u dwójki, jednak spekuluje, że prace na pierwszym "Baldurem" też trwają, ponieważ "Baldur's Gate II: Cienie Amn" stanowi bezpośrednią kontynuację oryginału.

Wizards of the Coast jest częścią koncernu Hasbro, który od lat naciska na dokonanie zmian w marce, jaką jest "Dungeons & Dragons". Szefowie Hasbro są przekonani, że nie zarabiają na D&D takich pieniędzy, jakie powinni i prowadzą zabiegi, by to zmienić. Remake "Baldur's Gate II: Cienie Amn" idealnie wpisywałby się w tę politykę.

Gra "Baldur's Gate II: Cienie Amn" debiutowała w 2000 roku. Tytuł z miejsca stał się wielkim przebojem budząc zachwyty zarówno wśród recenzentów jak i graczy. Co istotne, doczekała się też już jednego odświeżenia. W 2013 roku debiutowała "Enhanced Edition".

