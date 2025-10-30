Newsy Filmy "Ballada o drobnym karciarzu": Recenzja filmu Edwarda Bergera. Colin Farrell idzie po Oscara? | Netflix
Edward Berger dał się już poznać jako autor poruszający emocjonalne struny – pokazując między innymi nieludzkie oblicze wojny w "Na Zachodzie bez zmian" oraz ludzkie oblicze Watykanu w "Konklawe". Teraz wraca z "Balladą o drobnym karciarzu" z imponującymi nazwiskami w obsadzie. W głównej roli bryluje – jak pisze w swojej recenzji Dawid Myśliwiec – walczący o Oscara Colin Farrell, a towarzyszy mu między innymi zmieniona nie do poznania Tilda Swinton. "Balladę..." można już oglądać na Netfliskie. 

Lord nigdy nie łamie danego słowa
Autor recenzji zauważa, że Berger skupia w "Balladzie..." wiele uwagi na budowaniu świata przedstawionego i ukazaniu szczegółów miejsca akcji:

Makau oczami Edwarda Bergera to miejsce niemal fantastyczne, skąpane na przemian w mokrej mgle i kaskadach neonowych świateł, które dyktują rytm nocnego życia. Zarówno fronty budynków luksusowych kasyn, jak i ich wnętrza pulsują energią, ale Berger nie pozwala nam zbyt długo pozostać w krainie blichtru i fortuny, kierując kamerę na zaplecza przybytków hazardu, obskurne dzielnice mieszkalne czy mgliste i brudne nabrzeża, do których nie zapuszczają się limuzyny milionerów i nie docierają światła neonów.


Film niepozbawiony jest jednak wad:

To, czego jednak brakuje w "Balladzie o drobnym karciarzu", to choćby odrobinę bardziej pogłębiony rys psychologiczny postaci – widzimy obsesję Doyle’a, jego autodestrukcyjne decyzje i ich konsekwencje, ale twórcy nie dają nam możliwości zrozumienia postępowania bohatera.

Co natomiast sądzi o występie Colina Farrella?

"Ballada o drobnym karciarzu" to film, który zdecydowanie robi wrażenie – jeśli nie tylko wizualnie (a w zasadzie audiowizualnie, bo muzyka Volkera Bertelmanna zmiata z planszy!), to także aktorsko, bo Farrell znowu robi skok na Oscara i nawet jeśli nie będzie jednym z faworytów w sezonie nagród, to może być dumny ze swej kreacji.

W ociekających blichtrem kasynach Makau hazardzista, uciekający przed przeszłością i długami, popada w fascynację tajemniczą kobietą, poznaną przy karcianym stole.



