Kto nakręci dla DC "Bane'a i Deathstroke'a"? Jest kandydat
Kto nakręci dla DC "Bane'a i Deathstroke'a"? Jest kandydat

Dwa lata temu informowaliśmy Was, że DC Studios przygotowuje film o przygodach dwóch słynnych wrogów Batmana - Deathstroke’a i Bane’a. Od tamtej pory wokół projektu panowała cisza. Dziś dowiedzieliśmy się jednak, kto może zająć stanowisko jego reżysera. 

To Greg Mottola, który współpracował już z DC Studios przy serialu "Peacemaker". Najbardziej kasowym tytułem w jego filmografii pozostaje komedia "Supersamiec", która w 2007 roku zarobiła w kinach na całym świecie 170 milionów dolarów. Podpisał się także pod takimi filmami jak "Adventureland", "Paul" i "Szpiedzy z sąsiedztwa".


Dla Bane’a byłby to pierwszy kinowy występ od czasu "Mroczny rycerz powstaje", gdzie postać tę zagrał Tom Hardy. Bohater zadebiutował w komiksie "Batman: Vengeance of Bane #1" z 1993 roku i zasłynął przede wszystkim z wyczynu, jakim było złamanie obrońcy Gotham City kręgosłupa. Bane urodził się w więzieniu i tam dorastał, przesiąkając mądrościami wszelkiej maści psychopatów. Jakby tego było mało, padł ofiarą koszmarnych eksperymentów, które uczyniły z niego niezniszczalnego narkomana. 

Deathstroke, znany również jako Slade Wilson, po raz pierwszy pojawił się w komiksie „The New Teen Titans #2” z 1980 roku. To były żołnierz i najemnik, którego moce zostały spotęgowane dzięki eksperymentalnemu serum. W różnych ekranizacjach postać grali tę lub dubbingowali m.in. Joe Manganiello i Esai Morales.

Szczegóły filmu o Deathstroke’u i Banie trzymane są na razie w tajemnicy. Pierwszą wersję scenariusza napisał Matthew Orton ("Moon Knight"). Pieczę nad projektem sprawują szefowie DC Studios, James Gunn i Peter Safran.

