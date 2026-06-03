Pattinson broni swojej formy z "Batmana". "Ćwiczyłem codziennie"

Trwają prace nad kontynuacją "Batmana" Matta Reevesa, tymczasem Robert Pattinson po latach wrócił do komentarzy dotyczących jego sylwetki w pierwszej części filmu. Aktor przyznał, że mimo licznych opinii sugerujących, że nie przygotował się fizycznie do roli Bruce’a Wayne’a, w rzeczywistości trenował bardzo intensywnie przez cały okres zdjęciowy.
Pattinson o swoim treningu
W rozmowie z magazynem GQ Pattinson
stwierdził: Wszyscy mówili: "W ogóle nie ćwiczyłeś". Ćwiczyłem codziennie. Nawet po tym wszystkim nadal wyglądałem, jakbym nie ćwiczył. Trenowałem dwa razy dziennie, nawet o trzeciej nad ranem.
Zdaniem gwiazdora część krytyki mogła wynikać z jego własnych wypowiedzi, w których próbował bagatelizować znaczenie treningów i przygotowań fizycznych. Pattinson
przyznał dziś, że był to raczej sposób na zachowanie luzu w mediach.
Aktor zdradził też, że w ramach przygotowań do sequela urządził w swoim domu prywatną siłownię, aby lepiej przygotować się do nadchodzących zdjęć. Jednocześnie zażartował, że nie jest jeszcze do końca wtajemniczony w harmonogram produkcji. Pattinson
od lat otwarcie mówi również o presji związanej z wyglądem mężczyzn w Hollywood. Już podczas pracy nad sagą "Zmierzch
" przyznawał, że zaczął przejmować się swoją sylwetką po tym, jak zobaczył intensywne treningi kolegi z planu, Taylora Lautnera
. W kolejnych latach aktor krytykował hollywoodzkie standardy związane z ekstremalnymi przemianami fizycznymi.
"Batman" - zwiastun