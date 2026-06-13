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"Batman 2": Kto zagra Dwie Twarze? Nie będzie to Sebastian Stan

The InSneider / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Batman+2%22%3A+Kto+zagra+Dwie+Twarze+Nie+b%C4%99dzie+to+Sebastian+Stan-167081
&quot;Batman 2&quot;: Kto zagra Dwie Twarze? Nie będzie to Sebastian Stan
W sieci pojawiły się nowe zaskakujące informacje dotyczące filmu "The Batman: Part II". Jak donosi hollywoodzki reporter Jeff Sneider, fabuła komiksowego widowiska nie będzie poświęcona - jak wcześniej sugerowano - dysfunkcyjnej rodzinie Dentów.

"The Batman: Part II": nowe informacje o filmie



Owszem, w filmie pojawi się prokurator Harvey Dent alias Dwie Twarze. Nie zagra go jednak Sebastian Stan lecz Brian Tyree Henry ("Bullet Train", "Atlanta"). Dla Stana reżyser i współscenarzysta Matt Reeves przewidział inną rolę - sadomasochistycznego seryjnego mordercy Victora Zsasza.

GettyImages-2213603536.jpg Getty Images © Jamie McCarthy


GettyImages-2212531683.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin


Cały czas nie wiadomo, kogo mieliby zagrać Scarlett Johansson oraz Charles Dance. Pierwotnie wszyscy myśleli, że przypadną im role żony i ojca Harveya Denta. Sneider twierdzi jednak, że Reeves stworzył dla nich zupełnie nowe postaci, które co najwyżej mogą być inspirowane bohaterami uniwersum DC Comics.

Fabuła "The Batman: Part II" trzymana jest na razie w tajemnicy.  Reeves określa sequel jako mroczną historię kryminalną z wątkiem śledztwa w sprawie seryjnych morderstw. Możliwe, że w filmie pojawi się znany z komiksów Trybunał Sów - tajne stowarzyszenie wpływowych rodzin Gotham, które korzysta z usług zabójców zwanych Talonami.

Zdjęcia do "The Batman: Part II" ruszają w przyszłym tygodniu. W tytułowej roli powróci Robert Pattinson, a wraz z nim Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (komisarz Gordon), Colin Farrell (Pingwin) oraz Barry Keoghan (Joker). 

Premierę zaplanowano na 1 października 2027 roku. 

Zwiastun filmu "Batman"



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