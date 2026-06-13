"Batman 2": Kto zagra Dwie Twarze? Nie będzie to Sebastian Stan

W sieci pojawiły się nowe zaskakujące informacje dotyczące filmu "The Batman: Part II". Jak donosi hollywoodzki reporter Jeff Sneider, fabuła komiksowego widowiska nie będzie poświęcona - jak wcześniej sugerowano - dysfunkcyjnej rodzinie Dentów.
"The Batman: Part II": nowe informacje o filmie
Owszem, w filmie pojawi się prokurator Harvey Dent
alias Dwie Twarze. Nie zagra go jednak Sebastian Stan
lecz Brian Tyree Henry
("Bullet Train
", "Atlanta
"). Dla Stana
reżyser i współscenarzysta Matt Reeves
przewidział inną rolę - sadomasochistycznego seryjnego mordercy Victora Zsasza
.
Getty Images © Jamie McCarthy Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
Cały czas nie wiadomo, kogo mieliby zagrać Scarlett Johansson
oraz Charles Dance
. Pierwotnie wszyscy myśleli, że przypadną im role żony i ojca Harveya Denta. Sneider twierdzi jednak, że Reeves
stworzył dla nich zupełnie nowe postaci, które co najwyżej mogą być inspirowane bohaterami uniwersum DC Comics
.
Fabuła "The Batman: Part II
" trzymana jest na razie w tajemnicy. Reeves
określa sequel jako mroczną historię kryminalną z wątkiem śledztwa w sprawie seryjnych morderstw. Możliwe, że w filmie pojawi się znany z komiksów Trybunał Sów - tajne stowarzyszenie wpływowych rodzin Gotham, które korzysta z usług zabójców zwanych Talonami.
Zdjęcia do "The Batman: Part II
" ruszają w przyszłym tygodniu. W tytułowej roli powróci Robert Pattinson
, a wraz z nim Andy Serkis
(Alfred
), Jeffrey Wright
(komisarz Gordon
), Colin Farrell
(Pingwin
) oraz Barry Keoghan
(Joker).
Premierę zaplanowano na 1 października 2027 roku.
Zwiastun filmu "Batman"