Newsy Filmy Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia do "Batmana 2" z Robertem Pattinsonem
Filmy

Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia do "Batmana 2" z Robertem Pattinsonem

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Batman+2%22%3A+Wiemy%2C+kiedy+ruszaj%C4%85+zdj%C4%99cia.+Matt+Reeves+potwierdza-163829
Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia do &quot;Batmana 2&quot; z Robertem Pattinsonem
Warner Bros. Discovery potwierdziło dziś, że długo wyczekiwana kontynuacja filmu Matta Reevesa "The Batman: Part II" wejdzie na plan wiosną przyszłego roku. Kinowa premiera zaplanowana jest na 1 października 2027 roku.

Prace nad "Batmanem 2" już trwają



W liście do akcjonariuszy chwalono też sukces nowego "Supermana" Jamesa Gunna, który zarobił już 560 milionów dolarów na całym świecie. Szef Warner Bros. David Zaslav ujawnił przy okazji kolejną wiadomość dla fanów DC.

James Gunn już przygotowuje się do napisania następnej części w ramach superrodziny – potwierdził Zaslav.

W raporcie podano:

W dziale filmowym James Gunn pracuje nad kolejnymi odsłonami superbohaterskiej rodziny DC, w tym nad "Supergirl: Woman of Tomorrow" (2026), "Clayface" (2026) oraz nową "Wonder Woman". Ponadto "The Batman II" (2027) przygotowuje się do rozpoczęcia zdjęć na przyszłą wiosnę. Dziesięcioletnia wizja uniwersum DC obejmuje także projekty telewizyjne – "Pingwina", nowy sezon "Peacemakera" i debiutujące "Lanterns", które pojawi się w 2026 roku. W sposób przemyślany i spójny marka DC będzie coraz mocniej przenikać działania studia – od filmów i telewizji po produkty konsumenckie, gry i media społecznościowe.


Pojawiły się również informacje, że "The Batman II" z Robertem Pattinsonem oficjalnie wszedł już w fazę preprodukcji.

Reżyser Matt Reeves potwierdził, że Colin Farrell powróci jako Pingwin, zapewniając tym samym ciągłość między filmem a serialem HBO.

"Batman 2" pierwotnie miał trafić do kin w 2025 roku, jednak prace nad scenariuszem zajęły więcej czasu niż planowano. Reeves przyznał, że dopracowuje tekst i planuje rozpocząć zdjęcia na początku 2026.

W lipcu Gunn zdradził, że przeczytał już gotowy scenariusz autorstwa Reevesa i określił go jednym słowem: "świetny".

MOVIE SIĘ: Czy Robert Pattinson sprawdził się jako Batman?



Zobaczcie naszą rozmowę o filmie "Batman" z 2022 roku.

Powiązane artykuły The Batman Part II

Zobacz wszystkie artykuły

The Batman Part II  (2027)

 The Batman Part II

Batman  (2022)

 Batman

Pingwin  (2024)

 Pingwin

Mroczny Rycerz  (2008)

 Mroczny Rycerz

Najnowsze Newsy

Tęsknisz za "Grą o tron"? Wyrusz w kulinarną podróż do świata Westeros!

1 komentarz
Filmy

5 x DiCaprio. Wybierz film na pokaz Filmwebu i FINA w Iluzjonie

3 komentarze
Filmy

Długi filmowy weekend 8-11 listopada! Co warto obejrzeć w telewizji?

Filmy

Jeremy Renner oskarżony o groźby i agresję wobec reżyserki

12 komentarzy
Filmy

Ryan Reynolds kręci remake klasyka z Clintem Eastwoodem

3 komentarze
Seriale

Millie Bobby Brown mówi, co myśli o Davidzie Harbourze

6 komentarzy
Filmy

AFF 2025: Nowy Jarmusch i "The History of Sound". Recenzujemy