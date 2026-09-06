"The Batman Part II". Nowe nagrania ucieczki przed policją odsłaniają kostium superherosa

Trwające w Glasgow zdjęcia do drugiej części filmu "The Batman" siłą rzeczy przynoszą nam coraz konkretniejsze informacje. Po internecie krążą kolejne nagrania z planu, pozwalające nam podejrzeć nowe elementy filmu: czasem konkretne sceny, czasem postaci, czasem – jak w tym przypadku – kostiumy. Portal Comic Book Movie dzieli się dziś zarejestrowanymi ujęciami z kręcenia scen akcji, które pozwalają nam lepiej przyjrzeć się zaktualizowanemu strojowi Mrocznego Rycerza z nadchodzącego filmu.
Co pokazują nam nowe nagrania z planu?
Uwaga. Poniżej wynikające z nagrań spoilery dotyczące filmu!
Gro nagrań podanych dalej przez Comic Book Movie koncentruje się wokół kręconej w deszczu sceny ulicznej. Widzimy na niej Batmana
, który na policyjnym motorze ucieka przed stróżami prawa Gotham. Wideo dodaje kontekstu do ujęć zniszczonego Batmobilu, które krążyły po internecie w ostatnich dniach. Wychodzi więc na to, że po uszkodzeniu pojazdu Batman
przejmie policyjny motor, by uciec z miejsca zdarzenia. Nagrania z różnych ujęć, pokazujące kaskadera Roberta Pattinsona
w zaktualizowanym filmowym kostiumie, możecie zobaczyć poniżej:
Reżyser Matt Reeves
wcześniej zapewniał, że grający Batmana Robert Pattinson
był bardzo zadowolony ze scenariusza. Sam aktor określił scenariusz jako "nadzwyczajny" i zapowiedział, że film będzie wyjątkowy oraz bardzo różny od pierwszej części. Fabuła "The Batman Part II
" pozostaje pilnie strzeżona, dlatego materiały rejestrowane podczas zdjęć mogą zdradzać istotne szczegóły filmu.
W obsadzie znaleźli się także Scarlett Johansson
, Sebastian Stan
, Colin Farrell
, Andy Serkis
, Jeffrey Wright
, Charles Dance
, Jayme Lawson
, Gil Perez-Abraham
, Sebastian Koch
i Brian Tyree Henry
. Premiera filmu zaplanowana jest na 18 lutego 2028 roku.
"Batman" (2022) - zwiastun