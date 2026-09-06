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"The Batman Part II". Nowe nagrania ucieczki przed policją odsłaniają kostium superherosa

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Batman+2%22%3A+oto+jego+kostium.+Widzimy+go+na+nagraniach+z+planu%2C+gdzie+Batman+ucieka+przed+policj%C4%85-168459
&quot;The Batman Part II&quot;. Nowe nagrania ucieczki przed policją odsłaniają kostium superherosa
źródło: materialy promocyjne
Trwające w Glasgow zdjęcia do drugiej części filmu "The Batman" siłą rzeczy przynoszą nam coraz konkretniejsze informacje. Po internecie krążą kolejne nagrania z planu, pozwalające nam podejrzeć nowe elementy filmu: czasem konkretne sceny, czasem postaci, czasem – jak w tym przypadku – kostiumy. Portal Comic Book Movie dzieli się dziś zarejestrowanymi ujęciami z kręcenia scen akcji, które pozwalają nam lepiej przyjrzeć się zaktualizowanemu strojowi Mrocznego Rycerza z nadchodzącego filmu.

Co pokazują nam nowe nagrania z planu?



Uwaga. Poniżej wynikające z nagrań spoilery dotyczące filmu!


Gro nagrań podanych dalej przez Comic Book Movie koncentruje się wokół kręconej w deszczu sceny ulicznej. Widzimy na niej Batmana, który na policyjnym motorze ucieka przed stróżami prawa Gotham. Wideo dodaje kontekstu do ujęć zniszczonego Batmobilu, które krążyły po internecie w ostatnich dniach. Wychodzi więc na to, że po uszkodzeniu pojazdu Batman przejmie policyjny motor, by uciec z miejsca zdarzenia. Nagrania z różnych ujęć, pokazujące kaskadera Roberta Pattinsona w zaktualizowanym filmowym kostiumie, możecie zobaczyć poniżej:







Reżyser Matt Reeves wcześniej zapewniał, że grający Batmana Robert Pattinson był bardzo zadowolony ze scenariusza. Sam aktor określił scenariusz jako "nadzwyczajny" i zapowiedział, że film będzie wyjątkowy oraz bardzo różny od pierwszej części. Fabuła "The Batman Part II" pozostaje pilnie strzeżona, dlatego materiały rejestrowane podczas zdjęć mogą zdradzać istotne szczegóły filmu.





W obsadzie znaleźli się także Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Charles Dance, Jayme Lawson, Gil Perez-Abraham, Sebastian Koch i Brian Tyree Henry. Premiera filmu zaplanowana jest na 18 lutego 2028 roku.

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