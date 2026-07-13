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Czy Scarlett Johansson zagra antagonistkę w "Batmanie II"?

Comic Book Movie / autor: /
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Czy Scarlett Johansson zagra antagonistkę w &quot;Batmanie II&quot;?
źródło: Getty Images
autor: JC Olivera
Od jakiegoś czasu wiemy, że po odejściu z Marvela Scarlett Johansson zasili pokład nadchodzącego widowiska DC. O jej roli w drugim "Batmanie" za pośrednictwem mediów społecznościowych donosił niedawno sam reżyser filmu, Matt Reeves. Dzisiejsza informacja portalu Comic Book Movie rzuca natomiast nowe światło na rolę, jaką w filmie odegra ta dwukrotnie nominowana do Oscara aktorka. W kogo się wcieli?

Scarlett Johansson – kogo zagra w filmie "Batman II"?



Dziennikarze Comic Book Movie przekonują, że plotki na temat roli Scarlett Johansson już niebawem mogą się potwierdzić. Ich zdaniem aktorka wcieli się w postać Poison Ivy, jedną ze słynniejszych komiksowych antagonistek Batmana. W kultowym w pewnych kręgach filmie "Batman i Robin" Joela Schumachera, tę antagonistkę zagrała Uma Thurman, za swoją rolę otrzymując nominację do Złotej Maliny w 1998 roku. Głównym celem anty-bohaterki ma okazać się przywódca Trybunału Sów – tajnej organizacji, zrzeszającej najpotężniejsze osobistości w całym Gotham. Doniesienia te należy traktować jako plotki, ale dziennikarze portalu zdają się ręczyć za wyszukane przez siebie informacje.



Jeśli rola ta się potwierdzi, okaże się, że internetowe spekulacje były trafne. Pierwotnie uważano bowiem, że Johansson w filmie Matta Reevesa wcieli się raczej w żonę Harveya Denta imieniem Gilda. Od tego czasu internet zalała jednak fala sugestii, że aktorka tego kalibru powinna zostać wykorzystana do roli istotniejszej dla filmowej fabuły. Portal Comic Book Movie przekonały o tym jednak dopiero redditowe doniesienia "zazwyczaj wiarygodnego", zatwierdzonego przez moderatorów źródła DCULeaks. 

Źródło donosi także o filmowej tożsamości innych aktorów ogłoszonych przez Reevesa. Zdaniem Comic Book Movie, Sebastian Stan wcieli się nie w Harveya Denta, a w Victora Zsasza – rola sadystycznego przeciwnika Batmana otwiera perspektywę na współpracę z Poison Ivy. Ofiarę kobiety zagra natomiast Charles Dance – aktor będzie ponoć pełnił rolę przewodniczącego potężnego Trybunału Sów, a nie, jak uważano pierwotnie, Christophera Denta.

Wcześniej  Reeves ogłosił, że w "The Batman Part II" u boku Roberta Pattinsona wystąpią znani z pierwszego filmu Jeffrey Wright (Jim Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Colin Farrell (Oz Cobblepot/Pingwin), Jayme Lawson (Bella Réal) i Gil Perez-Abraham (funkcjonariusz Martinez). Premiera produkcji zapowiedziana jest na 1 października 2027 roku.

"Batman" – zwiastun filmu


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