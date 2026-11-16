"Batman 2" był już "prawie gotowy". Andy Serkis twierdzi co innego

Widowisko DC "The Batman Part II" rodzi się w potężnych bólach i nie wygląda na to, by sytuacja się poprawiła. Jeszcze miesiąc temu słyszeliśmy, że film jest już na ukończeniu, a Steven Soderbergh wspomoże Matta Reevesa, zastępując go na planie podczas ostatnich tygodni zdjęciowych. Teraz okazuje się, że te tygodnie zmieniły się w miesiące.
Ekipa "The Batman Part II" zostanie jeszcze długo na planie
Przypomnijmy, że po latach odkładania produkcji na później zdjęcia do widowiska "The Batman Part II"
rozpoczęły się w maju. Na początku października, z powodu ważnej sprawy rodzinnej, Matt Reeves
musiał opuścić plan i prace wstrzymano.
Wtedy wszyscy twierdzili, że większość zdjęć udało się zrealizować i że do wykonania została praca na maksymalnie sześć tygodni. Jeszcze w październiku ogłoszono, że na ten czas na planie pojawi się Steven Soderbergh
, który, pozostając w kontakcie z Reevesem
, doprowadzi zdjęcia do końca.
Wszystko wskazywało więc na to, że w grudniu "The Batman Part II"
powinien być już nakręcony. Teraz wiemy już, że tak nie będzie.
Dowiedzieliśmy się tego od Andy'ego Serkisa
, który gra w filmie. Aktor wciela się w tej produkcji w postać Alfreda
, powiernika Bruce'a Wayne'a
. Serkis
był ostatnio gościem programu radiowego "The Chris Evans Breakfast Show", gdzie był pytany o film. Ujawnił wtedy, że mimo iż prace na planie trwają od maja, on jeszcze się na nim nie pojawił. Stawi się na zdjęcia dopiero po Bożym Narodzeniu.
A to oznacza, że zdjęcia do "The Batman Part II"
będą trwały przynajmniej do początku 2027 roku. Jak wpłynie to na premierę widowiska, która planowana jest na luty 2028 roku? Tego na razie nie wiemy.
Zwiastun filmu "Batman"