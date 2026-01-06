Newsy Filmy "Batman II": Sebastian Stan w obsadzie filmu? Kogo może zagrać?
"Batman II": Sebastian Stan w obsadzie filmu? Kogo może zagrać?

Jak informuje serwis Deadline, Sebastian Stan negocjuje rolę u boku Roberta Pattinsona i Scarlett Johansson w kontynuacji "Batmana" z 2022 roku. Reżyserem i współautorem scenariusza filmu jest Matt Reeves.


"Batman II" - co wiemy o filmie?



Zdjęcia mają rozpocząć się wiosną. Premierę zaplanowano na 1 października 2027 roku. Na razie nie ujawniono, w kogo mieliby wcielić się Stan i Johansson. Jeśli jednak wierzyć pogłoskom, przypadną im role małżonków - Harveya Denta alias Dwie Twarze oraz Gildy Gold. Przypomnijmy, że aktorzy występowali już razem na planie filmów z konkurencyjnego ekranowego uniwersum Marvela: dwóch części "Kapitana Ameryki" oraz "Avengers: Wojna bez granic". 

Na ekran prócz Pattinsona powrócą znani z pierwszej części: Colin Farrell (Oz Cobb alias Pingwin), Jeffrey Wright (komisarz Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), a także Barry Keoghan (Joker). 

Skąd znamy Sebastiana Stana?



Sebastian Stan najlepiej znany jest z roli Bucky'ego Barnesa, czyli Zimowego Żołnierza. W postać tę wcielił się m.in. w filmach opowiadających o Kapitanie Ameryce – "Pierwszym starciu", "Zimowym Żołnierzu" czy "Wojnie bohaterów" – oraz serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Czarny łabędź", "Marsjanin", "Jestem najlepsza. Ja, Tonya", "Diabeł wcielony", "Fresh", "Inwestorzy amatorzy" czy miniserial "Pam i Tommy". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć w kontrowersyjnym "Wybrańcu", w którym wcielił się w Donalda Trumpa

Zwiastun filmu "Batman"



