"Batman II": Sebastian Stan w obsadzie filmu? Kogo może zagrać?

Jak informuje serwis Deadline, Sebastian Stan negocjuje rolę u boku Roberta Pattinsona i Scarlett Johansson w kontynuacji "Batmana" z 2022 roku. Reżyserem i współautorem scenariusza filmu jest Matt Reeves.
"Batman II" - co wiemy o filmie?
Zdjęcia mają rozpocząć się wiosną. Premierę zaplanowano na 1 października 2027 roku. Na razie nie ujawniono, w kogo mieliby wcielić się Stan
i Johansson
. Jeśli jednak wierzyć pogłoskom, przypadną im role małżonków - Harveya Denta
alias Dwie Twarze oraz Gildy Gold. Przypomnijmy, że aktorzy występowali już razem na planie filmów z konkurencyjnego ekranowego uniwersum Marvela: dwóch części "Kapitana Ameryki
" oraz "Avengers: Wojna bez granic
".
Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
Na ekran prócz Pattinsona powrócą znani z pierwszej części: Colin Farrell
(Oz Cobb alias Pingwin
), Jeffrey Wright
(komisarz Gordon
), Andy Serkis
(Alfred Pennyworth
), a także Barry Keoghan
(Joker).
Skąd znamy Sebastiana Stana? Sebastian Stan
najlepiej znany jest z roli Bucky'ego Barnesa, czyli Zimowego Żołnierza
. W postać tę wcielił się m.in. w filmach opowiadających o Kapitanie Ameryce
– "Pierwszym starciu
", "Zimowym Żołnierzu
" czy "Wojnie bohaterów
" – oraz serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz
". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Czarny łabędź
", "Marsjanin
", "Jestem najlepsza. Ja, Tonya
", "Diabeł wcielony
", "Fresh
", "Inwestorzy amatorzy
" czy miniserial "Pam i Tommy
". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć w kontrowersyjnym "Wybrańcu
", w którym wcielił się w Donalda Trumpa
.
Zwiastun filmu "Batman"