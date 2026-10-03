Newsy Bitwa o "Battlefield"! Kto wygra prawa do adaptacji gry?
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Bitwa o "Battlefield"! Kto wygra prawa do adaptacji gry?

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Battlefield%22%3A+Netflix%2C+Sony%2C+Amazon+licytuj%C4%85+prawa+do+filmu+z+Michaelem+B.+Jordanem-168915
Bitwa o &quot;Battlefield&quot;! Kto wygra prawa do adaptacji gry?
źródło: Getty Images
autor: JB Lacroix
Informacja o przygotowywanej adaptacji gry "Battlefield" zelektryzowała branżę. Według portalu MovieWeb zanosi się na zaciętą licytację między największymi hollywoodzkimi studiami.

W czyje ręce trafią prawa do adaptacji "Battlefield"?


O prawa do filmowej adaptacji "Battlefield" będą walczyć największe studia: Netflix, Warner Bros. Discovery, Sony, Amazon MGM Studios i Universal. Według informacji serwisu TheWrap za faworytem licytacji jest Sony Pictures. 

GettyImages-2215037339.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis
Christopher McQuarrie podczas uroczystej premiery ostatniej części "Mission: Impossible" na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes

Nad projektem pracują Christopher McQuarrie i Michael B. Jordan. Weteran cyklu "Mission: Impossible" napisze scenariusz i zajmie krzesło reżysera. Jordan póki co jest zaangażowany jako producent, ale spekuluje się, że może też zagrać główną rolę. Więcej na temat filmu znajdziecie TUTAJ.

Najważniejsze role Michaela B. Jordana


Michael B. Jordan w tym roku odebrał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę w "Grzesznikach". Popularność przyniosły mu role Adonisa, syna Apolla, w cyklu "Creed" oraz Erika Killmongera w "Czarnej Panterze". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Fruitvale", "Ten niezręczny moment", "Fantastyczna Czwórka", "Tylko sprawiedliwość" czy "Bez skrupułów Toma Clancy'ego". Aktualnie jego filmografię zamyka zrealizowana dla Netfliksa animacja "W cudzej skórze". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. "Aferę Thomasa Crowna" oraz "Miami Vice '85". 

Zobacz zwiastun gry "Battlefield 6"


Gra "Battlefield 6", która zadebiutowała w ubiegłym roku, jest największym hitem w zapoczątkowanej przez "Battlefield 1942" historii serii. Przypominamy zwiastun: 


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