Bitwa o "Battlefield"! Kto wygra prawa do adaptacji gry?

Informacja o przygotowywanej adaptacji gry "Battlefield" zelektryzowała branżę. Według portalu MovieWeb zanosi się na zaciętą licytację między największymi hollywoodzkimi studiami.
W czyje ręce trafią prawa do adaptacji "Battlefield"?
O prawa do filmowej adaptacji "Battlefield
" będą walczyć największe studia: Netflix, Warner Bros. Discovery, Sony, Amazon MGM Studios i Universal. Według informacji serwisu TheWrap za faworytem licytacji jest Sony Pictures.
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Christopher McQuarrie podczas uroczystej premiery ostatniej części "Mission: Impossible" na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes
Nad projektem pracują Christopher McQuarrie
i Michael B. Jordan
. Weteran cyklu "Mission: Impossible" napisze scenariusz i zajmie krzesło reżysera. Jordan póki co jest zaangażowany jako producent, ale spekuluje się, że może też zagrać główną rolę. Więcej na temat filmu znajdziecie TUTAJ
.
Najważniejsze role Michaela B. JordanaMichael B. Jordan
w tym roku odebrał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę w "Grzesznikach
". Popularność przyniosły mu role Adonisa
, syna Apolla
, w cyklu "Creed
" oraz Erika Killmongera
w "Czarnej Panterze
". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Fruitvale
", "Ten niezręczny moment
", "Fantastyczna Czwórka
", "Tylko sprawiedliwość
" czy "Bez skrupułów Toma Clancy'ego
". Aktualnie jego filmografię zamyka zrealizowana dla Netfliksa animacja "W cudzej skórze
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. "Aferę Thomasa Crowna
" oraz "Miami Vice '85
".
Zobacz zwiastun gry "Battlefield 6"
Gra "Battlefield 6
", która zadebiutowała w ubiegłym roku, jest największym hitem w zapoczątkowanej przez "Battlefield 1942
" historii serii. Przypominamy zwiastun: