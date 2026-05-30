Nowe stare gwiazdy w nowym "Słonecznym patrolu"

Twórcy nowego "Słonecznego patrolu" rozpieszczają fanów. Do obsady zbliżającego się serialu dołączyły kolejne gwiazdy oryginału z lat 90.
Kto z oryginalnej obsady powróci do "Słonecznego patrolu"?
Fani oryginalnego "Słonecznego patrolu" mogą pamiętać Michaela Bergina
i Kelly Packard
(na zdjęciach poniżej) z ról J.D. Dariusa i April Giminski – bliskich przyjaciół Hobiego, których chłopak poznał podczas kursu dla ratowników. Są oni doświadczonymi ratownikami dobrze obeznanymi z niebezpieczeństwami na plaży.
Nowy "Słoneczny patrol
" zapowiada się jako requel oryginału. Jego bohaterem będzie Hobie Buchannon (w tej roli Stephen Amell
). Poszedł on w ślady swojego ojca Mitcha i służy jako kapitan tytułowej jednostki ratowniczej. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia w jego domu zjawia się Charlie (Jessica Belkin
) – córka, o której istnieniu nie miał pojęcia. Dziewczyna pragnie kontynuować rodzinną tradycję i także strzec bezpieczeństwa na plaży.
Serial ma trafić na ekrany w przyszłym roku, ale konkretna data premiery nie jest na razie znana. Obowiązki showrunnerów pełnią Lara Olsen
i Matt Nix
. Odcinki wyreżyseruje McG
. Poza Amellem
i Belkin
w obsadzie znaleźli się też Hassie Harrison
, Livvy Dunne
, Brooks Nader
, Shay Mitchell
, Noah Beck
i Thaddeus LaGrone. Wśród gwiazd oryginalnej produkcji, które powrócą do swoich ról, znaleźli się też Erika Eleniak
(jako Shauni McClain), David Chokachi
(jako Cody Madison).
Zobacz zwiastun filmu "Baywatch. Słoneczny patrol"
W 2017 roku na ekrany kin trafił inspirowany słynnym serialem film "Baywatch. Słoneczny patrol
", w którym główne role zagrali Dwayne Johnson
i Zac Efron
. Przypominamy jego zwiastun: