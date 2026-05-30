Newsy Seriale Nowe stare gwiazdy w nowym "Słonecznym patrolu"
Seriale

Nowe stare gwiazdy w nowym "Słonecznym patrolu"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Baywatch%22%3A+Michael+Bergin+i+Kelly+Packard+%28%22S%C5%82oneczny+patrol%22%29+do%C5%82%C4%85czaj%C4%85+do+obsady-166871
Nowe stare gwiazdy w nowym &quot;Słonecznym patrolu&quot;
źródło: Getty Images
autor: MEGA
Twórcy nowego "Słonecznego patrolu" rozpieszczają fanów. Do obsady zbliżającego się serialu dołączyły kolejne gwiazdy oryginału z lat 90.

Kto z oryginalnej obsady powróci do "Słonecznego patrolu"?


Fani oryginalnego "Słonecznego patrolu" mogą pamiętać Michaela Bergina i Kelly Packard (na zdjęciach poniżej) z ról J.D. Dariusa i April Giminski – bliskich przyjaciół Hobiego, których chłopak poznał podczas kursu dla ratowników. Są oni doświadczonymi ratownikami dobrze obeznanymi z niebezpieczeństwami na plaży.

GettyImages-51096517.jpg Getty Images © Getty Images
GettyImages-51096487.jpg Getty Images © Getty Images

Nowy "Słoneczny patrol" zapowiada się jako requel oryginału. Jego bohaterem będzie Hobie Buchannon (w tej roli Stephen Amell). Poszedł on w ślady swojego ojca Mitcha i służy jako kapitan tytułowej jednostki ratowniczej. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia w jego domu zjawia się Charlie (Jessica Belkin) – córka, o której istnieniu nie miał pojęcia. Dziewczyna pragnie kontynuować rodzinną tradycję i także strzec bezpieczeństwa na plaży.

Serial ma trafić na ekrany w przyszłym roku, ale konkretna data premiery nie jest na razie znana. Obowiązki showrunnerów pełnią Lara Olsen i Matt Nix. Odcinki wyreżyseruje McG. Poza Amellem i Belkin w obsadzie znaleźli się też Hassie Harrison, Livvy Dunne, Brooks Nader, Shay Mitchell, Noah Beck i Thaddeus LaGrone. Wśród gwiazd oryginalnej produkcji, które powrócą do swoich ról, znaleźli się też Erika Eleniak (jako Shauni McClain), David Chokachi (jako Cody Madison).

Zobacz zwiastun filmu "Baywatch. Słoneczny patrol"


W 2017 roku na ekrany kin trafił inspirowany słynnym serialem film "Baywatch. Słoneczny patrol", w którym główne role zagrali Dwayne Johnson i Zac Efron. Przypominamy jego zwiastun:



Powiązane artykuły Słoneczny patrol

Zobacz wszystkie artykuły

Baywatch  (2027)

 Baywatch

Słoneczny patrol  (1989)

 Słoneczny patrol

Baywatch. Słoneczny patrol  (2017)

 Baywatch. Słoneczny patrol

Słoneczny patrol: Ślub na Hawajach  (2003)

 Słoneczny patrol: Ślub na Hawajach

Najnowsze Newsy

Nie żyje laureatka Oscara Marcia Lucas

Filmy

Nie tylko Łódź i Częstochowa. Ekipa "Nieśmiertelnego" pojawi się w Zabrzu

4 komentarze
Filmy

Co po "Terrifierze"? Tortury potępionych

1 komentarz
Gry

Stało się! "Fable" wycofane z planów na ten rok

Seriale

Ostatnie wielkie dzieło Hitchcocka dostanie remake

18 komentarzy
Inne Filmy

Kamp w Iluzjonie

1 komentarz
Filmy Multimedia

The Asylum rzuca wyzwanie Spielbergowi. Zobacz zwiastun

6 komentarzy