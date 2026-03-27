Gwiazdy nowego "Słonecznego patrolu" dzielą się zdjęciami z planu

Trwają prace na planie nowej odsłony serialu "Słoneczny patrol". Gwiazdy produkcji chętnie dzielą się zdjęciami zza kulis produkcji. Zapraszamy do przejrzenia fotek.
Co wiemy o nowym "Słonecznym patrolu"?
Nowy "Baywatch"
powstaje dla stacji Fox Broadcasting Company we współpracy z Fremantle, posiadającym prawa do marki. Pierwszy sezon będzie liczył 12 odcinków i ma zadebiutować w ramówce 2026/2027. W produkcji pojawią się m.in. Stephen Amell
, Brooks Nader
, Shay Mitchell
, Hassie Harrison
, Noah Beck
, Jessica Belkin
, Olivia Dunne oraz David Chokachi
. Pierwszy odcinek reżyseruje McG
. Fabuła zarysowuje się następująco: Hobie Buchannon (Stephen Amell) poszedł w ślady swojego ojca Mitcha i służy jako kapitan tytułowej jednostki ratowniczej. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia w jego domu zjawia się Charlie – córka, o której istnieniu nie miał pojęcia. Dziewczyna pragnie kontynuować rodzinną tradycję i także strzec bezpieczeństwa na plaży.
Oryginalny "Słoneczny patrol" był emitowany w latach 1989–2001.
. Oryginalny "Słoneczny patrol" był emitowany w latach 1989–2001.
W Mitcha Buchannona, szefa grupy ratowników, wcielał się David Hasselhoff
. Partnerowali mu m.in. Erika Eleniak
, Yasmine Bleeth
, Carmen Electra
, Pamela Anderson
oraz Jeremy Jackson
i David Charvet
. W 2017 roku do kin trafiła komedia "Baywatch. Słoneczny patrol
" z Dwayne'em Johnsonem
i Zakiem Efronem
w rolach głównych.
"Słoneczny patrol" – zwiastun filmu