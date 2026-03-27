Gwiazdy nowego "Słonecznego patrolu" dzielą się zdjęciami z planu

Gwiazdy nowego &quot;Słonecznego patrolu&quot; dzielą się zdjęciami z planu
Trwają prace na planie nowej odsłony serialu "Słoneczny patrol". Gwiazdy produkcji chętnie dzielą się zdjęciami zza kulis produkcji. Zapraszamy do przejrzenia fotek.

Co wiemy o nowym "Słonecznym patrolu"?




Nowy "Baywatch" powstaje dla stacji Fox Broadcasting Company we współpracy z Fremantle, posiadającym prawa do marki. Pierwszy sezon będzie liczył 12 odcinków i ma zadebiutować w ramówce 2026/2027. W produkcji pojawią się m.in. Stephen Amell, Brooks Nader, Shay Mitchell, Hassie Harrison, Noah Beck, Jessica Belkin, Olivia Dunne oraz David Chokachi. Pierwszy odcinek reżyseruje McG. Fabuła zarysowuje się następująco:

Hobie Buchannon (Stephen Amell) poszedł w ślady swojego ojca Mitcha i służy jako kapitan tytułowej jednostki ratowniczej. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia w jego domu zjawia się Charlie – córka, o której istnieniu nie miał pojęcia. Dziewczyna pragnie kontynuować rodzinną tradycję i także strzec bezpieczeństwa na plaży.

Poniżej zdjęcia z planu (do przewijania w każdym z postów). Jeszcze więcej zdjęć tutaj












Oryginalny "Słoneczny patrol" był emitowany w latach 1989–2001. W Mitcha Buchannona, szefa grupy ratowników, wcielał się David Hasselhoff. Partnerowali mu m.in. Erika Eleniak, Yasmine Bleeth, Carmen Electra, Pamela Anderson oraz Jeremy Jackson i David Charvet. W 2017 roku do kin trafiła komedia "Baywatch. Słoneczny patrol" z Dwayne'em Johnsonem i Zakiem Efronem w rolach głównych.

"Słoneczny patrol" – zwiastun filmu



