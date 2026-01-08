Newsy Filmy Gwiazda "Stranger Things" nie zagra u twórcy "Andora". Wiemy, kto ją zastąpi
Gwiazda "Stranger Things" nie zagra u twórcy "Andora". Wiemy, kto ją zastąpi

https://www.filmweb.pl/news/%22Behemoth+%22%3A+David+Harbour%2C+gwiazda+%22Stranger+Things%22+opuszcza+projekt.+W+jego+miejsce+Will+Arnett-164634
Gwiazda &quot;Stranger Things&quot; nie zagra u twórcy &quot;Andora&quot;. Wiemy, kto ją zastąpi
Szokujące informacje dochodzą z planu filmu "Behemoth!" tworzonego przez twórcę "Andora", Tony'ego Gilroya. Jak donosi portal Deadline, David Harbour ("Stranger Things"), jedna z głównych gwiazd produkcji, postanowił opuścić projekt. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w październiku zeszłego roku – wycofanie się Harboura z projektu wymusi więc niezbędne dokrętki, podmieniające aktora na nową gwiazdę filmu. 

David Harbour opuszcza "Behemotha!". Kto za niego?



Decyzja Harboura o opuszczeniu produkcji nie została w żaden sposób uzasadniona przez dziennikarzy – nie wiadomo, co spowodowało wycofanie się aktora z projektu. Deadline zaznacza, że materiału wymagającego ponownego nakręcenia będzie na szczęście niewiele. W ostatnim czasie Harbour był bowiem zajęty promocją finałowego sezonu "Stranger Things", przez co rzadziej mógł pojawiać się na planie produkcji Gilroya.

GettyImages-2252639702.jpg Getty Images © Frazer Harrison

Następcą Harboura zostanie natomiast Will Arnett. Kanadyjskiego aktora polscy widzowie już niebawem będą mieli sposobność zobaczyć na pierwszym planie produkcji "Czy mnie słychać". Nadchodzący projekt jest trzecim filmem w reżyserskiej karierze Bradleya Coopera. Na planie "Behemotha!" Arnett spotka Pedra Pascala, Olivię Wilde, Evę Victor, Matthew Lillarda, Margaritę Levievę i Alexę Swinton.

Scenariusz filmu napisał Gilroy, który jest odpowiedzialny także za produkcję, wspólnie z Sanne Wohlenberg i Johnem Gilroyem (pracował z nimi też przy "Andorze"). Searchlight Pictures nie ujawniło oficjalnego opisu fabuły, ale źródła podają, że film ma być listem miłosnym do muzyki w filmach i ludzi, którzy ją tworzą. Pascal wcieli się w głównego bohatera – wiolonczelistę, który wraca do Los Angeles – a Wilde ma zagrać jego dawną ukochaną. 

Dla Gilroya to pierwszy projekt od czasu zakończenia prac nad "Andorem", którego drugi sezon zdobył w tym roku pięć nagród Emmy (a nominowany był do czternastu). 

"Czy mnie słychać" – zobacz zwiastun filmu


Behemoth!  (2026)

 Behemoth!

