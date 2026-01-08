Gwiazda "Stranger Things" nie zagra u twórcy "Andora". Wiemy, kto ją zastąpi

Szokujące informacje dochodzą z planu filmu "Behemoth!" tworzonego przez twórcę "Andora", Tony'ego Gilroya. Jak donosi portal Deadline, David Harbour ("Stranger Things"), jedna z głównych gwiazd produkcji, postanowił opuścić projekt. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w październiku zeszłego roku – wycofanie się Harboura z projektu wymusi więc niezbędne dokrętki, podmieniające aktora na nową gwiazdę filmu.
David Harbour opuszcza "Behemotha!". Kto za niego?
Decyzja Harboura
o opuszczeniu produkcji nie została w żaden sposób uzasadniona przez dziennikarzy – nie wiadomo, co spowodowało wycofanie się aktora z projektu. Deadline zaznacza, że materiału wymagającego ponownego nakręcenia będzie na szczęście niewiele. W ostatnim czasie Harbour
był bowiem zajęty promocją finałowego sezonu "Stranger Things
", przez co rzadziej mógł pojawiać się na planie produkcji Gilroya
.
Getty Images © Frazer Harrison
Następcą Harboura
zostanie natomiast Will Arnett
. Kanadyjskiego aktora polscy widzowie już niebawem będą mieli sposobność zobaczyć na pierwszym planie produkcji "Czy mnie słychać
". Nadchodzący projekt jest trzecim filmem w reżyserskiej karierze Bradleya Coopera
. Na planie "Behemotha!
" Arnett
spotka Pedra Pascala
, Olivię Wilde
, Evę Victor
, Matthew Lillarda
, Margaritę Levievę
i Alexę Swinton
.
Scenariusz filmu napisał Gilroy
, który jest odpowiedzialny także za produkcję, wspólnie z Sanne Wohlenberg
i Johnem Gilroyem
(pracował z nimi też przy "Andorze
"). Searchlight Pictures nie ujawniło oficjalnego opisu fabuły, ale źródła podają, że film ma być listem miłosnym do muzyki w filmach i ludzi, którzy ją tworzą. Pascal
wcieli się w głównego bohatera – wiolonczelistę, który wraca do Los Angeles – a Wilde
ma zagrać jego dawną ukochaną.
Dla Gilroya
to pierwszy projekt od czasu zakończenia prac nad "Andorem
", którego drugi sezon zdobył w tym roku pięć nagród Emmy
(a nominowany był do czternastu).
