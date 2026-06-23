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Agnieszka Holland kręci biografię ikony kina

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Berlinweh%22%3A+Agnieszka+Holland+pracuje+nad+biografi%C4%85+Marlene+Dietrich-167229
Agnieszka Holland kręci biografię ikony kina
źródło: Getty Images
autor: Darren Eagles
Agnieszka Holland pracuje nad kolejną filmową biografią. Po Janie Mikolásku ("Szarlatan") i Franzu Kafce ("Franz Kafka") przyszła pora na Marlene Dietrich.

Agnieszka Holland opowie o Marlene Dietrich


Scenariusz filmu zatytułowanego "Berlinweh" napisał Ingo Rasper. W projekt zaangażowany jest też producent Mike Downey, z którym Holland miała już okazję współpracować przy "Szarlatanie", "Zielonej granicy" i "Franzu Kafce". W oficjalnym opisie czytamy:

"Berlinweh" opowiada historię kobiety, która przez dużą część życia sprzeciwiała się swojej ojczyźnie, jednocześnie zmagając się z głęboko zakorzenioną tęsknotą i marzeniem o powrocie. Film śledzi losy Marlene Dietrich w trakcie czterech decydujących dni w czterech różnych dekadach i ukazując ją w zmieniających się kontekstach kulturowych i politycznych: w Paryżu w 1937 roku, w Bergen-Belsen w 1945 roku, w Tel Awiwie w 1960 roku i ponownie w Paryżu w 1983 roku.

GettyImages-3169273.jpg Getty Images © Don English

Kim była Marlene Dietrich?


Marlene Dietrich (1901–1992) to urodzona w Niemczech aktorka, piosenkarka i skandalistka. Rozgłos przyniosła jej rola w "Błękitnym aniele" Josefa von Sternberga. Z reżyserem współpracowała jeszcze wielokrotnie m.in. przy takich filmach jak "Maroko", "Szanghaj Ekspres" czy "Blond Venus". W jej filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Pokusa" (reż. Frank Borzage), "Trema" (reż. Alfred Hitchcock), "Świadek oskarżenia" (reż. Billy Wilder), "Dotyk zła" (reż. Orson Welles) czy "Wyrok w Norymberdze" (reż. Stanley Kramer).

Zobacz zwiastun filmu "Franz Kafka"


Dramat biograficzny "Franz Kafka" zadebiutował na festiwalu w Toronto. W tytułową rolą wcielił się Idan Weiss. W 2026 roku film był polskim kandydatem do Oscara. Przypominamy zwiastun:


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