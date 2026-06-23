Agnieszka Holland kręci biografię ikony kina

Agnieszka Holland pracuje nad kolejną filmową biografią. Po Janie Mikolásku ("Szarlatan") i Franzu Kafce ("Franz Kafka") przyszła pora na Marlene Dietrich.
Agnieszka Holland opowie o Marlene Dietrich
Scenariusz filmu zatytułowanego "Berlinweh
" napisał Ingo Rasper
. W projekt zaangażowany jest też producent Mike Downey
, z którym Holland
miała już okazję współpracować przy "Szarlatanie
", "Zielonej granicy" i "Franzu Kafce". W oficjalnym opisie czytamy: "Berlinweh" opowiada historię kobiety, która przez dużą część życia sprzeciwiała się swojej ojczyźnie, jednocześnie zmagając się z głęboko zakorzenioną tęsknotą i marzeniem o powrocie. Film śledzi losy Marlene Dietrich w trakcie czterech decydujących dni w czterech różnych dekadach i ukazując ją w zmieniających się kontekstach kulturowych i politycznych: w Paryżu w 1937 roku, w Bergen-Belsen w 1945 roku, w Tel Awiwie w 1960 roku i ponownie w Paryżu w 1983 roku.
Getty Images © Don English
Kim była Marlene Dietrich?Marlene Dietrich
(1901–1992) to urodzona w Niemczech aktorka, piosenkarka i skandalistka. Rozgłos przyniosła jej rola w "Błękitnym aniele
" Josefa von Sternberga
. Z reżyserem współpracowała jeszcze wielokrotnie m.in. przy takich filmach jak "Maroko
", "Szanghaj Ekspres
" czy "Blond Venus
". W jej filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Pokusa
" (reż. Frank Borzage
), "Trema
" (reż. Alfred Hitchcock
), "Świadek oskarżenia
" (reż. Billy Wilder
), "Dotyk zła
" (reż. Orson Welles
) czy "Wyrok w Norymberdze
" (reż. Stanley Kramer
).
Zobacz zwiastun filmu "Franz Kafka"
Dramat biograficzny "Franz Kafka
" zadebiutował na festiwalu w Toronto. W tytułową rolą wcielił się Idan Weiss
. W 2026 roku film był polskim kandydatem do Oscara. Przypominamy zwiastun: