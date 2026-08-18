Amy Schumer czeka "Najlepszy rozwód ever"? Aktorka wystąpi w nowej komedii

Amy Schumer pracuje nad kolejną produkcją. Jak ekskluzywnie donosi dziś portal Variety, komediowa aktorka wyprodukuje oraz zagra główną rolę w produkcji "Best Divorce Ever". Film opowie o małżeństwie z 20-letnim stażem, którego decyzja o rozwodzie nie wynika z antypatii wobec siebie nawzajem. Tytułowy "najlepszy rozwód ever" ma być sposobem na utrzymanie zażyłej relacji przy zmianie jej dotychczasowego charakteru.
Amy Schumer planuje "Najlepszy rozwód ever"?
Według ekskluzywnych doniesień portalu Variety, "Best Divorce Ever" opowie historię Clarissy (w tej roli Amy Schumer
) oraz Franklina (w tej chwili rola nieobsadzona) – małżeństwa, które po 20 szczęśliwych latach wspólnego życia postanawia się rozwieść. Decyzja ta nie jest motywowana związkowym cierpieniem: para dobrze się ze sobą dogaduje i jest pewna, że po rozwodzie zostanie przyjaciółmi. Zarówno ona, jak i on potrzebują jednak czegoś nowego w swoim życiu romantycznym. Wkroczenie w tryb singli po tak długim czasie okazuje się jednak znacznie trudniejsze, niż pierwotnie im się wydawało.
Getty Images © Jamie McCarthy
Reżyserem "Best Divorce Ever" jest Sean Mullin
– twórca filmu "Amira & Sam
" oraz dokumentu "To jeszcze nie koniec
" sprzed czterech lat. Autor napisał także scenariusz nadchodzącej produkcji według własnego pomysłu opartego o jego prywatne doświadczenia. Twórca podkreśla w wywiadach, że sam jakiś czas temu przeszedł tego typu "polubowny rozwód". Rozwód ma poważny problem wizerunkowy. Uważam, że musimy zmienić narrację mówiącą, że jedynym udanym sposobem na zakończenie małżeństwa jest śmierć jednego z małżonków
– wyjaśnił reżyser.
Choć sprzedaż praw dystrybucyjnych do filmu ma rozpocząć się już w przyszłym miesiącu, Variety nie informuje, kiedy ekipa orientacyjnie trafi na plan produkcji. Gdy projekt wejdzie w intensywniejszą fazę rozwoju, na pewno mediom objawi się nazwisko aktora, który w filmie będzie rozwodził się z Amy Schumer
.
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