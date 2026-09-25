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"Bestia we mnie" nie jest już miniserialem. Powstanie drugi sezon

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Bestia+we+mnie%22+nie+jest+ju%C5%BC+miniserialem.+Powstanie+drugi+sezon-168771
&quot;Bestia we mnie&quot; nie jest już miniserialem. Powstanie drugi sezon
Netflix postanowił wrócić do świata serialu "Bestia we mnie". Sukces miniserialu sprawił, że platforma postanowiła zmienić go w zwykły serial. I tak drugi sezon został właśnie zamówiony.

O serialu "Bestia we mnie"



Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile'a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy – ścigając jego demony i uciekając przed swoimi – w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.


Serial niedawno zdobył dwie nagrody Emmy.

O drugim sezonie na razie wiemy niewiele. Pewny jest powrót Claire Danes, która raz jeszcze wcieli się w postać Aggie Wiggs. Wiadomo również, że za nowy sezon odpowiadać będzie showrunner oryginału Howard Gordon, który tak odniósł się do informacji o kontynuowaniu serialu:

Zawsze powtarzaliśmy sobie, że zrobimy drugi sezon "Bestii we mnie" tylko wtedy, jeśli znajdziemy historię godną pierwszego sezonu – i z ogromną radością mogę powiedzieć, że ją znaleźliśmy.

Zwiastun serialu "Bestia we mnie"




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