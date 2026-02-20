Ari Graynor także zamieszka w Białym Lotosie

Do sieci trafiła informacja, że Ari Graynor oraz nieznany jeszcze widzom Dylan Ennis to najnowsze nabytki w obsadzie czwartego sezonu serialu HBO "Biały Lotos", stworzonego przez Mike’a White’a. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Co wiemy o 4. sezonie "Białego Lotosu"?
Getty Images © Olivia Wong
Nowy sezon, kręcony tym razem we Francji (poprzednie zabierały nas na Hawaje, Sycylię i do Tajlandii), ponownie ukaże losy gości i pracowników hotelu "Biały Lotos" na przestrzeni jednego tygodnia. Graynor
i Ennis dołączają do wcześniej ogłoszonej obsady, w której znajdują się m.in. Sandra Bernhard
, Helena Bonham Carter
, Steve Coogan
, Caleb Edwards
, Marissa Long
, Alexander Ludwig
, Chris Messina
i AJ Michalka
. To jeszcze nie koniec kompletowania aktorskiej ekipy.
Z zapowiedzi wynika, że postać Graynor
prawdopodobnie będzie powiązana z bohaterem Chrisa Messiny
, natomiast Ennis ma zagrać młodego aktora z Londynu o francusko-jamajskich korzeniach. Za reżyserię i scenariusz raz jeszcze odpowiedzialny jest Mike White
. Graynor
ostatnio wcieliła się w rolę adwokat Leslie w drugim sezonie antologii "Potwory
" na Netflixie. Wcześniej była stałą członkinią obsady w serialach "Umrzeć ze śmiechu
" i "Spod powierzchni
". Dylan Ennis, niedawny absolwent London Academy of Music and Dramatic Art, zadebiutuje w telewizji w nadchodzącym serialu Channel 4 "Pierre".
