Newsy Seriale Ari Graynor także zamieszka w Białym Lotosie
Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Bia%C5%82y+Lotos%22%3A+Ari+Graynori+Dylan+Ennis+w+obsadzie+4.+sezonu+serialu+Mike%27a+White%27a-165284
źródło: Getty Images
autor: John Nacion
Do sieci trafiła informacja, że Ari Graynor oraz nieznany jeszcze widzom Dylan Ennis to najnowsze nabytki w obsadzie czwartego sezonu serialu HBO "Biały Lotos", stworzonego przez Mike’a White’a.


Co wiemy o 4. sezonie "Białego Lotosu"?



GettyImages-2216177631.jpg Getty Images © Olivia Wong


Nowy sezon, kręcony tym razem we Francji (poprzednie zabierały nas na Hawaje, Sycylię i do Tajlandii), ponownie ukaże losy gości i pracowników hotelu "Biały Lotos" na przestrzeni jednego tygodnia. Graynor i Ennis dołączają do wcześniej ogłoszonej obsady, w której znajdują się m.in. Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Caleb Edwards, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina i AJ Michalka. To jeszcze nie koniec kompletowania aktorskiej ekipy.

Z zapowiedzi wynika, że postać Graynor prawdopodobnie będzie powiązana z bohaterem Chrisa Messiny, natomiast Ennis ma zagrać młodego aktora z Londynu o francusko-jamajskich korzeniach. Za reżyserię i scenariusz raz jeszcze odpowiedzialny jest Mike White

Graynor ostatnio wcieliła się w rolę adwokat Leslie w drugim sezonie antologii "Potwory" na Netflixie. Wcześniej była stałą członkinią obsady w serialach "Umrzeć ze śmiechu" i "Spod powierzchni". Dylan Ennis, niedawny absolwent London Academy of Music and Dramatic Art, zadebiutuje w telewizji w nadchodzącym serialu Channel 4 "Pierre". 

"Biały Lotos" - zwiastun 3. sezonu



Biały Lotos  (2021)

 Biały Lotos

