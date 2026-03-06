Aktorka z polskimi korzeniami w 4. sezonie "Białego Lotosu"

Trwają prace nad czwartym sezonem "Białego Lotosu". Właśnie poznaliśmy nowych członków obsady. Kto dołączył do Heleny Bohnam Carter? TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Kto dołączył do obsady czwartego sezonu "Białego Lotosu"?
Jak podaje Deadline, Vincent Cassel
, Corentin Fila
i Nadia Tereszkiewicz
dołączyli do obsady zbliżającego się czwartego sezonu "Białego Lotosu
". Szczegóły ich ról nie są znane, ale wydaje się prawdopodobne, że francuscy aktorzy wcielą się w obsługę tytułowego hotelu. Tym razem akcja będzie rozgrywać się na Lazurowym Wybrzeżu.
Wcześniej potwierdzono, że w nowych odcinkach serialu w Białym Lotosie zameldują się Sandra Bernhard
, Helena Bonham Carter
, Steve Coogan
, Caleb Jonte Edwards, Ari Graynor
, Marissa Long
, Alexander Ludwig
, Chris Messina
i AJ Michalka
.
Ostatnie role Vincenta CasselaVincenta Cassela
mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w nowych adaptacjach "Trzech muszkieterów" – "D’Artagnanie
" i "Milady
" – oraz zrealizowanej dla Netfliksa komedii muzycznej "Banger
", w której wcielił się w byłego DJ-a pomagającego policji.
Getty Images © Marc Piasecki
Ostatnie role Corentina FiliCorentin Fila
w ostatnich latach chętnie występował w serialach. Mogliśmy zobaczyć go w opowiadającym o pożarze katedry Notre Dame "Notre Dame
", romantycznych komediodramatach "Escort Boys
" i "Zauroczenie
" oraz zrealizowanym dla Apple TV "Domu mody
".
Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis
Ostatnie role Nadii TereszkiewiczNadię Tereszkiewicz
mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w komediodramacie "Forever Young
". Rola w nim przyniosła jej Cezara dla najbardziej obiecującej aktorki. Zagrała też m.in. w dramacie biograficznym "Rosalie
", filmie fantasy "Belladonne" oraz muzycznym melodramacie "Deux Pianos
".
Getty Images © Dominique Charriau
"Biały Lotos" w programie Serial Killers
Emisja trzeciego sezonu "Białego Lotosu
" zakończyła się w kwietniu ubiegłego roku. Przypominamy podsumowanie Doroty Kostrzewy i Jakuba Popieleckiego w programie Serial Killers: