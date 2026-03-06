Newsy Seriale Aktorka z polskimi korzeniami w 4. sezonie "Białego Lotosu"
Aktorka z polskimi korzeniami w 4. sezonie "Białego Lotosu"

Aktorka z polskimi korzeniami w 4. sezonie &quot;Białego Lotosu&quot;
źródło: materialy promocyjne
Trwają prace nad czwartym sezonem "Białego Lotosu". Właśnie poznaliśmy nowych członków obsady. Kto dołączył do Heleny Bohnam Carter?  

Kto dołączył do obsady czwartego sezonu "Białego Lotosu"?


Jak podaje Deadline, Vincent Cassel, Corentin Fila i Nadia Tereszkiewicz dołączyli do obsady zbliżającego się czwartego sezonu "Białego Lotosu". Szczegóły ich ról nie są znane, ale wydaje się prawdopodobne, że francuscy aktorzy wcielą się w obsługę tytułowego hotelu. Tym razem akcja będzie rozgrywać się na Lazurowym Wybrzeżu.

Wcześniej potwierdzono, że w nowych odcinkach serialu w Białym Lotosie zameldują się Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina i AJ Michalka

Ostatnie role Vincenta Cassela


Vincenta Cassela mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w nowych adaptacjach "Trzech muszkieterów" – "D’Artagnanie" i "Milady" – oraz zrealizowanej dla Netfliksa komedii muzycznej "Banger", w której wcielił się w byłego DJ-a pomagającego policji.

GettyImages-2208009172.jpg Getty Images © Marc Piasecki

Ostatnie role Corentina Fili


Corentin Fila w ostatnich latach chętnie występował w serialach. Mogliśmy zobaczyć go w opowiadającym o  pożarze katedry Notre Dame "Notre Dame", romantycznych komediodramatach "Escort Boys" i "Zauroczenie" oraz zrealizowanym dla Apple TV "Domu mody". 

GettyImages-1865717712.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis

Ostatnie role Nadii Tereszkiewicz


Nadię Tereszkiewicz mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in.  w komediodramacie "Forever Young". Rola w nim przyniosła jej Cezara dla najbardziej obiecującej aktorki. Zagrała też m.in. w dramacie biograficznym "Rosalie", filmie fantasy "Belladonne" oraz muzycznym melodramacie "Deux Pianos". 

GettyImages-2252753606.jpg Getty Images © Dominique Charriau

"Biały Lotos" w programie Serial Killers


Emisja trzeciego sezonu "Białego Lotosu" zakończyła się w kwietniu ubiegłego roku. Przypominamy podsumowanie Doroty Kostrzewy i Jakuba Popieleckiego w programie Serial Killers:


