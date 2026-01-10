Newsy Seriale "Biały Lotos" wraca do Europy. Znamy lokalizację 4. sezonu
"Biały Lotos" wraca do Europy. Znamy lokalizację 4. sezonu

Czwarty sezon "Białego Lotosu" zabierze nas tym razem na wakacje na Lazurowe Wybrzeże. Głównym miejscem akcji nowych odcinków będzie luksusowy Château de la Messardière w Saint-Tropez – ikoniczny hotel z widokiem na Morze Śródziemne. HBO tradycyjnie nie komentuje szczegółów fabuły.


HBO potwierdziło już wcześniej, że zdjęcia do nowego sezonu powstaną we Francji. To druga europejska odsłona serialu – po Sycylii z sezonu drugiego – i kolejny przystanek po Hawajach oraz Tajlandii. Jak zwykle, twórcy nie zdradzają szczegółów, ale wiadomo już, że w obsadzie pojawią się Alexander Ludwig i AJ Michalka.

Sam hotel ma filmową historię: XIX-wieczna rezydencja, która w latach 20. była ulubionym miejscem wypoczynku paryskich elit, dziś należy do ekskluzywnej grupy Airelles. 

Zdjęcia do czwartego sezonu mają ruszyć wiosną, a oprócz Saint-Tropez ekipa pojawi się też w innych francuskich lokalizacjach. Za sterami nadal stoi twórca serialu Mike White, wspierany przez producentów Davida Bernada i Marka Kamine'a. Jeśli coś w "Białym Lotosie" jest pewne, to jedno: piękne widoki znów będą kontrastować z brzydkimi emocjami.

